Pidieron que Marcelo Corazza sea absuelto por prescripción en la causa por abuso sexual infantil

Cómo comenzó la investigación contra Corazza

La causa se inició a partir de la investigación encabezada por los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, quienes plantearon la existencia de una organización que habría captado adolescentes varones mediante engaños para someterlos a prácticas sexuales con adultos, además de fomentar su corrupción y prostitución.

De acuerdo con la acusación, los hechos se habrían desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones desde 1999 hasta marzo de 2023.

El expediente comenzó el 24 de octubre de 2022, luego de que una víctima presentara una denuncia ante la PROTEX, la fiscalía especializada en trata de personas. Esa presentación derivó primero en la intervención de la Justicia ordinaria y posteriormente en la Justicia Federal.

Al avanzar la investigación en los tribunales de Comodoro Py, la fiscalía describió la presunta maniobra de la organización: “Esas conductas tuvieron su génesis en el año 1999 y continuaron ininterrumpidamente hasta la actualidad, con una fluida rotación y constante incorporación de nuevas víctimas y de algunos victimarios, pero con absoluta coincidencia en su modalidad”.

Las detenciones y los cambios en la causa judicial

Marcelo Corazza fue detenido el 20 de marzo de 2023, acusado por un episodio ocurrido en 2001 en el que, según la imputación, habría estado con un menor de 14 años dentro de un automóvil y se habría masturbado frente al adolescente.

Junto a él fueron arrestados otros cuatro hombres, investigados por delitos vinculados con trata de personas y abuso sexual. Un mes después, Corazza recuperó la libertad debido a que la acusación inicial no alcanzaba la figura penal más grave. Sin embargo, luego la Cámara de Apelaciones incorporó para todos los imputados la acusación de integrar una “asociación ilícita dedicada a la explotación sexual infantil”.

El productor volvió a ser detenido el 31 de mayo de ese año y permaneció alojado en la Unidad Penal de Ezeiza hasta noviembre, cuando la causa ya había quedado radicada definitivamente en el fuero federal.

Los acusados y los roles que estableció la investigación

Según la pesquisa, Francisco Rolando Angelotti habría sido quien lideraba la organización. Se lo acusa por trata de personas agravada, promoción de la prostitución, abuso sexual continuado con acceso carnal y tenencia de imágenes de abuso infantil.

La fiscalía sostuvo durante el proceso: “Hemos visto las diversas estrategias utilizadas por el líder de esta organización delictiva, destinadas a reclutar jóvenes varones menores de edad. Comenzaban por ganarse su respeto, admiración, confianza y dominar así su voluntad para luego someterlos a todo tipo de actos sexuales, tanto para su satisfacción personal como para la de otros adultos”.

La acusación también involucra a Marcelo Corazza, Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar como supuestos integrantes de la estructura investigada. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Angelotti y Aguiar habrían sido quienes captaban a los adolescentes a través de aplicaciones de citas, aprovechando situaciones de vulnerabilidad, mientras que otros imputados habrían participado posteriormente en los encuentros sexuales.

Durante todo el proceso, Corazza sostuvo su inocencia. En declaraciones públicas afirmó: “Soy inocente”. Además, al referirse a su estrategia de defensa, expresó: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”. También señaló que esperaba poder ser escuchado “donde me tengo que defender, que es en la Justicia” y manifestó su deseo de que “termine todo este mal momento ya”.

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