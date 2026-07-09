A qué hora ver Gran Hermano hoy jueves: el anuncio de Santiago del Moro
Tras un nuevo abandono de Andrea del Boca por cuestiones personales, el reality show de Telefe sigue su curso y con nuevas sorpresas. Mirá.
Gran Hermano Generación Dorada continúa viviendo emociones intensas y una de las mayores fue el nuevo abandono de Andrea del Boca por causa de fuerza mayor, dado que su madre no se encuentra bien de salud. En medio de la polémica que rodea a la actriz, la casa nuevamente la vio irse. ¿La verá volver?
Lo cierto es que cada jugador ingresó al confesionario para nominar y hay nueva placa con voto negativo: Luana, Mariela, Majluf, Sol, Yipio, JC, Hanssen, Manuel y Emanuel están ahora en la cuerda floja y son candidatos a quedar eliminados. De este modo, dependen únicamente del público del reality show de Telefe.
El anuncio de Santiago del Moro sobre este jueves en Gran Hermano
El conductor de la competencia dio aviso en sus redes sociales sobre una nueva noche emocionante: habrá dos Congelados este jueves 9 de julio y se espera que esto, nuevamente, movilice a toda la casa.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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