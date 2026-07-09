Gran Hermano: "Chocolatito" sorprendió a Yipio en el congelados
La participante se emocionó hasta las lágrimas al recibir la visita de su novio en Gran Hermano y obtuvo tranquilidad tras la salida de Andrea del Boca.
Tras la reciente salida de Andrea del Boca, Yipio recibió el abrazo que tanto necesitaba en Gran Hermano. Durante el desafío del congelados, su pareja ingresó de sorpresa a la casa, regalándole un momento único y llevándole mucha paz emocional en medio de la dura competencia televisiva.
Las emotivas palabras de Chocolatito para Yipio en Gran Hermano
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La jugadora del reality de Telefe no pudo contener las lágrimas al ver entrar a su gran amor, popularmente conocido como "Chocolatito". En el marco del estricto juego que prohíbe moverse, el joven aprovechó cada segundo disponible para transmitirle todo su cariño y llenarla de energía positiva de cara a las próximas semanas de encierro.
Lo más destacado de la visita fue que le llevó tranquilidad inmediata al hablarle sobre su mamá y su hija. Su novio le aseguró que ambas se encuentran en perfectas condiciones esperándola afuera y que la apoyan incondicionalmente. Este esperado mimo le inyectó a la jugadora una dosis de fuerza invaluable para seguir adelante en el reality.
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