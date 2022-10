Quién es la máscara: debut y despedida para famosa actriz y cantante

Oriana Sabatini quien es la mascara

La actriz y cantante que reside en Italia aprovechó sus días en la Argentina para participar del programa, bajo el personaje de la dragona. Cantó Ella, de Boza, y Sorry, de Justin Bieber, al pasar al centro de la pista. Wanda Nara y Karina fueron las investigadoras que acertaron con ella.

“Estoy feliz y contenta de estar acá, gracias por invitarme”, declaró Oriana luego de que Natalia Oreiro le haya sacado la máscara de la dragona.

Oriana indicó que sospechó que Wanda la descubrió debido a que le conoce la voz porque hablaron en varias oportunidades, y contó que ya había visto la versión uruguaya de Quién es la Máscara?. "Yo estoy en Italia y veo la tele siempre”, aseguró la pareja de Paulo Dybala.

Indagada sobre cómo fue el proceso para grabar las canciones y que nadie descubra su identidad al llegar al canal, Oriana habló sobre el abrigo que reza no me hables y que es furor. “El buzo es hermoso porque es ideal para mí, que soy antisocial siempre, me lo quiero llevar, así que sepan que si les falta uno, fui yo”, indicó Sabatini entre risas.