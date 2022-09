Por qué ¿Quién es la máscara? triunfó en el mundo y fracasa en Argentina

Había tres rondas de eliminación: en primer lugar, los concursantes cantaban la misma canción, mientras que en la segunda y tercera ronda cada uno cantaba una canción en solitario.

Los ganadores eran seleccionados por la audiencia y por el panel de celebridades.

Solo era revelada la identidad del famoso cuando era eliminado y era el momento más importante del programa.

“King of Mask Singer” tuvo 347 episodios hasta el 2018 en la televisión surcoreana. Entre los famosos que participaron, se destacaron Jungkook de BTS, Rosé de Blackpink, Chen de EXO, Kyuhiun de Super Junior y Wendy de Red Velvet, entre otros cantantes.

Todas las bandas son conocidas a nivel mundial por los amantes del k-pop y cada episodio colecta millones de visitas en YouTube.

JUNGKOOK DE BTS EN “KING OF THE MASK SINGER”

[King of masked singer] - 'fencing man' 2round - IF YOU 20160814