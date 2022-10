Quién es la máscara: qué investigadores tienen más aciertos

“Nunca me vieron bailar de esta manera”, agregó el músico, quien sorprendió a todos con su performance, y señaló: “Lo que más me divierte de ponerme el traje y bailar, que es algo que me gusta, es que lo puedo hacer con desparpajo porque no me la estoy jugando con nombre y apellido”.

Tras este nueva emisión, Wanda y Karina se mantienen en la cima de la tabla, Moldavsky sumó un punto y se pone en competencia, mientras que Lizy continúa en el último lugar con un solo acierto.

La tabla de aciertos de los investigadores

Wanda Nara tiene 10 aciertos: Santi Maratea, Marcela Tinayre, Cristina Pérez, Charlotte Caniggia, Pedro Alfonso, Fátima Flórez, Fabián Cubero, Oriana Sabatini, Dalma Maradona y Alejandro Lerner.

Karina tiene 10 aciertos: Ángela Leiva, Ricardo Mollo, Cristina Pérez, Charlotte Caniggia, Fátima Flórez, Pedro Alfonso, Yayo, Oriana Sabatini, Dalma Maradona y Alejandro Lerner.

Roberto Moldavsky tiene 4 aciertos: Marta Minujín, Pedro Alfonso, Fabián Cubero y Alejandro Lerner.

Lizy Tagliani tiene 1 acierto: Pedro Alfonso.