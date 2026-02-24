Quién es Lola Tomaszeuski, la participante de Bariloche que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada

La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó este martes una verdadera potencia del mundo digital con el ingreso de Lola Tomaszeuski. Oriunda de Bariloche, la joven de 19 años representa a la nueva generación de creadores de contenido, habiendo iniciado su carrera como influencer a la temprana edad de 12 años, lo que le otorga una experiencia frente a cámara poco común para su edad.