Quién es Lola Tomaszeuski, la participante de Bariloche que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada
La joven de 19 años es una estrella de TikTok, siendo una de las participantes de la casa con más seguidores en esa red social.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó este martes una verdadera potencia del mundo digital con el ingreso de Lola Tomaszeuski. Oriunda de Bariloche, la joven de 19 años representa a la nueva generación de creadores de contenido, habiendo iniciado su carrera como influencer a la temprana edad de 12 años, lo que le otorga una experiencia frente a cámara poco común para su edad.
Aunque en Instagram mantiene un perfil más reservado con apenas 858 seguidores (@lolaa_tomaszeuski), su verdadero impacto reside en otras plataformas: ostenta una comunidad masiva de 3.2 millones de seguidores en TikTok y más de 711 mil suscriptores en YouTube.
En su canal, Lola se destaca por realizar vlogs donde documenta su vida cotidiana, viajes y bromas divertidas, una habilidad de "autodocumentación" que promete ser una ventaja estratégica para conectar con el público del 24/7 en este febrero de 2026.
Lola, quien ingresó estando en pareja, llega al reality con la premisa de trasladar su capacidad creativa al aislamiento. Su desafío será convertir esa facilidad para generar contenido viral en una herramienta de convivencia y juego.
Con su llegada en esta segunda tanda de ingresos, la producción busca atraer definitivamente al público joven que ya consume masivamente sus videos en redes sociales.
