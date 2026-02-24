Quién es Martín Rodríguez, el campeón de crossfit que entra a Gran Hermano Generación Dorada
El participante número 20, campeón de crossfit y oriundo de Ezeiza, es uno de los nuevos personajes de Gran Hermano Generación Dorada.
La TV explotó de la mejor manera con el regreso de uno de los tanques televisivos de los últimos años, con la presentación en Telefe de Gran Hermano Generación Dorada, con su gala de ingreso conducida por Santiago del Moro y la promesa de sorpresas y altos niveles de rating. Luego de un primer día con mucha emoción, este martes promete ser igual de apasionante.
Bajo la conducción de Del Moro, el show regresa con la premisa de renovar un fenómeno que ya es parte de la cultura popular contemporánea. Con el producto en marcha, se empezaron a conocer los perfiles de los participantes que dejarán todo en el reality para dejar su huella grabada con el correr de los años.
Para esta edición, el despliegue tecnológico y estructural es imponente. La casa fue reformada íntegramente, sumando atractivos que elevarán la tensión y el entretenimiento de la convivencia: desde un caño de pole dance y una puerta misteriosa, hasta un sistema de piletas doble que incluye una versión climatizada y otra estilo "Pileta Playa". El estudio no se queda atrás, contando con un espacio de última generación que presume de más de 500 m² de pantallas y una tribuna con capacidad para recibir a más de 650 espectadores.
Quién es Martín Rodríguez, el campeón de crossfit que entra a Gran Hermano Generación Dorada
Martín Rodríguez, campeón de crossfit y vecino de Ezeiza, fue confirmado como participante de Gran Hermano Generación Dorada. Con un perfil competitivo y enfocado en el alto rendimiento, buscará destacarse dentro de la casa más famosa del país. La nueva edición del reality sumó a un perfil vinculado al deporte y la disciplina física.
Rodríguez se destacó en distintas competencias de crossfit, una disciplina que combina fuerza, resistencia y velocidad, y que exige un alto nivel de preparación física y mental. Gracias a su desempeño, logró consagrarse campeón y construir un nombre dentro del ambiente. "Soy una persona honesta. Me da un poquito de miedo, no tengo fobia pero miedo. Me gustaría la posibilidad de guiar gente tambien", expresó antes de entrar.
Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV). Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.
La grilla de los streams de Telefe
- La Cumbre: El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado.
- Todo lo Contrario: Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.
- La Jugada: Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte.
- Reacciones en vivo: A cargo de figuras como La Tora, Fefe Bongiorno y Coty Romero.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario