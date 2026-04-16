Quién es Nicolás Luaces, el periodista que coqueteó con la morocha hincha de Boca en La Bombonera
Trabaja en streaming deportivo, es hincha de Gimnasia y ganó notoriedad tras un cruce con una fanática de Boca que explotó en redes.
Nicolás Luaces es un periodista deportivo que en los últimos días logró una fuerte repercusión en redes sociales a partir de una entrevista que se viralizó durante la cobertura de un partido.
Actualmente integra el canal de streaming AZZ, impulsado por Flavio Azzaro, donde cumple funciones como cronista y participa en contenidos vinculados al mundo del fútbol. Su trabajo está centrado principalmente en la calle, con notas a hinchas en las inmediaciones de los estadios, tanto en la previa como al finalizar los encuentros.
Antes de su presente en plataformas digitales, también tuvo pasos por medios tradicionales, con experiencia en radio, lo que le permitió afianzarse dentro del ámbito del periodismo deportivo. En cuanto a su perfil personal, Luaces es hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata, un dato que él mismo ha mencionado públicamente y que forma parte de su identidad dentro del ambiente futbolero.
Su estilo está marcado por un tono descontracturado y cercano, propio del ecosistema del streaming, donde predominan la espontaneidad, la interacción directa con el público y situaciones que muchas veces se salen del formato clásico de entrevista.
Su nombre comenzó a circular con fuerza luego de protagonizar un intercambio con una hincha de Boca Juniors, en el que la charla pasó de lo futbolístico a un tono más distendido y personal. El momento, que combinó humor y naturalidad, se replicó rápidamente en redes sociales.
La escena que lo volvió viral ocurrió durante una cobertura en la previa de un partido de Boca Juniors, cuando Nicolás Luaces entrevistaba a una hincha llamada Daniela. La charla arrancó con preguntas típicas sobre el equipo, pero rápidamente derivó en un intercambio más personal y distendido. Entre risas y comentarios cómplices, el periodista le propuso que siguiera la cuenta del canal y luego fue un paso más allá al preguntarle si también quería seguirlo a él. La joven accedió y hasta lo invitó a que le pasara su Instagram, desatando un momento de coqueteo en vivo que explotó en redes.
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