Quién es Nicolás Luaces, el periodista que coqueteó con la morocha hincha de Boca en La Bombonera

Su estilo está marcado por un tono descontracturado y cercano, propio del ecosistema del streaming, donde predominan la espontaneidad, la interacción directa con el público y situaciones que muchas veces se salen del formato clásico de entrevista.

Su nombre comenzó a circular con fuerza luego de protagonizar un intercambio con una hincha de Boca Juniors, en el que la charla pasó de lo futbolístico a un tono más distendido y personal. El momento, que combinó humor y naturalidad, se replicó rápidamente en redes sociales.

La escena que lo volvió viral ocurrió durante una cobertura en la previa de un partido de Boca Juniors, cuando Nicolás Luaces entrevistaba a una hincha llamada Daniela. La charla arrancó con preguntas típicas sobre el equipo, pero rápidamente derivó en un intercambio más personal y distendido. Entre risas y comentarios cómplices, el periodista le propuso que siguiera la cuenta del canal y luego fue un paso más allá al preguntarle si también quería seguirlo a él. La joven accedió y hasta lo invitó a que le pasara su Instagram, desatando un momento de coqueteo en vivo que explotó en redes.