Quién gana MasterChef Celebrity: horario y definición de la gala final
Ian Lucas y Sofía Gonet conocerán este jueves quién se queda con el título en el reality culinario de Telefe.
La tensión llega a su punto máximo en las cocinas más famosas del país, ya que este jueves 19 de marzo, Telefe emitirá la segunda parte de la Gran Final de MasterChef Celebrity, entre Ian Lucas y Sofía Gonet, donde se revelará quién se alza con el trofeo y el millonario premio de 50 millones de pesos.
La final comenzó el miércoles con el inicio del desafío de cocina, donde ambos finalistas debieron presentar un menú de tres pasos (entrada, plato principal y postre) que represente su esencia culinaria.
En la emisión de este jueves, desde las 21.30 horas, el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui terminará de catar las preparaciones y dará su veredicto final. La gala contará con la presencia de todos los exconcursantes de la temporada y familiares de los finalistas, en un clima de alta emoción.
Bajo la conducción de Wanda Nara, la noche promete ser histórica. ¿Pesará más la técnica de Ian o el estilo vanguardista de Sofi? El país espera conocer al nuevo dueño del delantal dorado.
Tras una temporada cargada de desafíos extremos, la definición quedó en manos de dos de los participantes más fuertes y populares de esta edición:
- Ian Lucas: El creador de contenido llegó a la última instancia demostrando una evolución técnica constante y una capacidad de emplatado que sorprendió al jurado gala tras gala.
- Sofi Gonet: La "Reini" se consolidó como una competidora feroz, aportando sofisticación y sabores arriesgados que la llevaron a ser la primera finalista confirmada de la noche del miércoles.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 21.30 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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