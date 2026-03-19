Quién gana MasterChef Celebrity: horario y definición de la gala final

Ian Lucas: El creador de contenido llegó a la última instancia demostrando una evolución técnica constante y una capacidad de emplatado que sorprendió al jurado gala tras gala.

El creador de contenido llegó a la última instancia demostrando una evolución técnica constante y una capacidad de emplatado que sorprendió al jurado gala tras gala. Sofi Gonet: La "Reini" se consolidó como una competidora feroz, aportando sofisticación y sabores arriesgados que la llevaron a ser la primera finalista confirmada de la noche del miércoles.

masterchef celebrity Ian Lucas y Sofía Gonet, los finalistas de MasterChef Celebrity. Foto: Telefe

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 21.30 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.