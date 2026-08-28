Brian Sarmiento realizó un duro descargo contra Andrea del Boca y la producción de Gran Hermano
La pareja habló de su convivencia y sus planes a futuro, mientras Brian Sarmiento respondió a las acusaciones que recibió durante su paso por el reality.
Brian Sarmiento y Danelik atraviesan una nueva etapa tras su nueva abrupta salida de Gran Hermano, lo que motivó al exfutbolista a realizar un duro descargo. La pareja charló con Los profesionales con Flor y dio detalles de la convivencia, sus planes a futuro y las situaciones que debieron enfrentar desde que terminó el reality.
Sin embargo, Brian también aprovechó la entrevista para realizar un contundente descargo por las acusaciones que recibió durante su participación en el programa, especialmente aquellas vinculadas con sus hijas y sus obligaciones económicas.
"A mí se me ataca, en toda mi gala, por un tema, de que me decían deudor, cuando hoy en día se demostró que no soy deudor. Se me metió el hate de que yo era deudor, padre abandónico, cuando hoy en día se están demostrando que no son así las cosas. Entonces, a mí se me juzga por ese lado y no por el juego", sostuvo.
Además, cuestionó las críticas que recibió por su comportamiento dentro de la competencia y apuntó directamente contra Andrea del Boca: "Y después, por el juego, se me decía de que era agresivo, de que era agrandado, y que era en realidad todo lo que hacían ellos, y especialmente Andrea Del Boca, en el juego".
Brian también explicó por qué decidió mantenerse en silencio durante la polémica y aseguró que su prioridad siempre fueron sus hijas: "Yo no salí a hablar, porque desde que yo tengo a mis hijas, lo único que hago es proteger a las nenas y proteger a las madres".
"En todo momento, lo único que yo quiero es tener una buena relación para que pueda hablar yo con mis hijas. Y yo sé que si no la tengo, no me la dejan ver", agregó.
Ante el planteo de que las madres de sus hijas habían mostrado documentación sobre una deuda que se habría extendido durante más de dos años, Brian dio su versión sobre la situación económica.
"La plata que me pedían yo no la podía pagar porque no ganaba lo mismo que me pedían. Hoy entro a un reality, cuando entré al Bailando, lo mismo, yo entro a un reality y cobro vita, y se las pago todo, todo le pago, todo", afirmó.
Danelik habló de su relación con Brian Sarmiento y respondió si habrá casamiento
Superado el momento más tenso de la entrevista, la conversación giró hacia el presente sentimental de Brian y Danelik. Consultada sobre la posibilidad de casarse, ella descartó que sea un proyecto inmediato.
"Ah, no sé, yo soy re chiquita todavía para eso", respondió entre risas. Luego aclaró: "No, tampoco así, pero no sé si me gustaría casarme ahora, sería mucho show".
De todas maneras, Danelik dejó en claro que la relación avanzó considerablemente desde que ambos abandonaron el reality y confirmó que actualmente están viviendo bajo el mismo techo.
"Lo que importa es que estamos súper unidos, estamos viviendo juntos, estamos atravesando un montón de cosas juntos, creo que eso también nos hace muy fuerte como pareja, y nada, nos estamos acompañando mutuamente los dos, y obviamente se va a dar lo que se tenga que dar", contó.
La joven también reconoció cuánto cambió su postura frente a las relaciones desde que conoció a Brian: "Yo estaba un poquito como fría en el amor, pero Brian es imposible".
Al momento de definir lo que encontró en su pareja, Danelik se mostró emocionada: "Y sí, sí, sí, la verdad que sí, yo siento que gané nunca, nunca me había encontrado a alguien así".
"Sí, me pone nerviosa, o sea, me cuesta mucho expresar mis sentimientos", admitió después.
Finalmente, ambos recordaron la boda simbólica que protagonizaron dentro del reality y volvieron a cuestionar a Andrea del Boca por lo ocurrido durante aquella celebración.
"La verdad que no es algo que estaba en nuestros planes, sí es dentro de la casa del hermano, porque era algo simbólico, algo muy lindo, que Andrea del Boca nos arruinó la fiesta, porque éramos lo único, la única pareja que estábamos adentro de la casa, y le dio más protagonismo a otros que ya no estaban", expresó Danelik.
Brian intervino para remarcar que eran "la única pareja real", antes de cerrar con una crítica hacia sus excompañeros: "Porque los otros vieron que hicimos show nosotros, que debimos de hablar, y ellos quisieron comer también, entonces nada".
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