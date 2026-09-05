Gran Hermano: dos participantes compartieron la cama tras dar su consentimiento y el momento quedó registrado

El imprevisto que interrumpió a Yanina y Martín

En medio de la situación, Yanina sufrió un fuerte calambre en una de sus piernas y rápidamente tuvo que cambiar de posición. Según explicó después, los nervios que sentía en ese momento habrían provocado la molestia.

“Se me acalambró la pierna de los nervios que me agarró”, aseguró Zilli mientras intentaba recuperarse. Martín reaccionó de inmediato y buscó asistirla al preguntarle: “Para qué te ayudo”.

La escena tampoco pasó inadvertida para el resto de los participantes. Desde otra cama, Luana observaba lo ocurrido y decidió indicarle a Martín qué podía hacer para ayudar a su compañera: “Estirala Martín, estirala”.

El episodio transformó rápidamente el clima de intimidad en una situación cargada de risas. Yanina, todavía nerviosa por lo que acababa de pasar, terminó haciendo otra inesperada confesión: “Yo pensaba en Ornella diciéndome ‘mamá’”.

De esta manera, el acercamiento entre Yanina y Martín confirmó que las diferencias que habían protagonizado parecen haber quedado atrás. Aunque la noche parecía encaminada hacia una mayor intimidad, el inesperado calambre terminó modificando los planes y dejó una de las situaciones más particulares de la jornada en Gran Hermano.