Gran Hermano: dos participantes compartieron la cama tras dar su consentimiento y el momento quedó registrado
Dos participantes de Gran Hermano compartieron un momento íntimo en la cama y, ante la intervención del Big, ambos dieron su consentimiento.
Después de varios días marcados por las diferencias, Yanina Zilli y Martín volvieron a mostrarse muy cerca dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Los participantes dejaron de lado las tensiones recientes y durante la noche protagonizaron un acercamiento que terminó con ambos compartiendo la cama.
El vínculo entre ellos venía atravesando un momento complicado. La situación había escalado hasta provocar la intervención del Big, que llegó a consultarle públicamente a Yanina si quería que Martín continuara dentro de la competencia.
En el medio también había aparecido Sol. Un acercamiento de Martín hacia la participante despertó los celos de Zilli y generó nuevas dudas sobre la relación que ambos mantienen dentro del reality. Pese a esos episodios, la distancia no duró demasiado.
Durante la noche, Martín se acercó nuevamente a Yanina y decidió meterse en su cama. Allí comenzaron las caricias y, ante lo que estaba sucediendo, la voz de la casa intervino para recordarles una de las reglas del programa: “Yanina y Martín, recuerden dar el consentimiento”.
Los dos respondieron levantando el pulgar y confirmaron así su consentimiento. Sin embargo, cuando el acercamiento parecía continuar, un episodio completamente inesperado obligó a frenar el momento.
El imprevisto que interrumpió a Yanina y Martín
En medio de la situación, Yanina sufrió un fuerte calambre en una de sus piernas y rápidamente tuvo que cambiar de posición. Según explicó después, los nervios que sentía en ese momento habrían provocado la molestia.
“Se me acalambró la pierna de los nervios que me agarró”, aseguró Zilli mientras intentaba recuperarse. Martín reaccionó de inmediato y buscó asistirla al preguntarle: “Para qué te ayudo”.
La escena tampoco pasó inadvertida para el resto de los participantes. Desde otra cama, Luana observaba lo ocurrido y decidió indicarle a Martín qué podía hacer para ayudar a su compañera: “Estirala Martín, estirala”.
El episodio transformó rápidamente el clima de intimidad en una situación cargada de risas. Yanina, todavía nerviosa por lo que acababa de pasar, terminó haciendo otra inesperada confesión: “Yo pensaba en Ornella diciéndome ‘mamá’”.
De esta manera, el acercamiento entre Yanina y Martín confirmó que las diferencias que habían protagonizado parecen haber quedado atrás. Aunque la noche parecía encaminada hacia una mayor intimidad, el inesperado calambre terminó modificando los planes y dejó una de las situaciones más particulares de la jornada en Gran Hermano.
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