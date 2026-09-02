Quién quedó eliminada de Gran Hermano y quiénes son las cinco jugadoras que siguen
Una de la seis finalistas tuvo que dejar la casa este miércoles y el reality está muy cerca de tener una nueva ganadora.
Gran Hermano Generación Dorada entró definitivamente en su recta final y este miércoles tuvo una nueva gala de eliminación. Luego de la salida de Pincoya, la competencia cambió de dinámica y se abrió la placa final, en la que el público debe votar de manera positiva para elegir a su participante favorita.
Con seis jugadoras todavía en carrera, la gala definió quién sería la primera en abandonar esta última etapa del reality. Finalmente, Mariela Prieto fue la eliminada de la noche y quedó afuera cuando faltaban apenas unos días para conocer a la gran ganadora de esta edición.
La salida significó un duro golpe para la participante, que había conseguido mantenerse dentro de la casa hasta la última semana de juego y quedó a las puertas de la definición.
Mariela quedó a un paso de la gran noche
Con la eliminación de Mariela, Yanina Zilli, Charlotte Caniggia, Yisela Yipio Pintos, Luana y Sol Abraham continúan en competencia y ya se preparan para afrontar los últimos días dentro de la casa.
La salida de Prieto generó sorpresa entre los seguidores del programa, especialmente porque había logrado llegar hasta una instancia en la que pocas participantes consiguieron mantenerse. De esta manera, la pareja del Turco García cerró su participación en el reality con el sexto puesto.
Aunque no logró alcanzar la gran final, su permanencia hasta esta última semana representa uno de los puntos más importantes de su paso por Gran Hermano Generación Dorada. Ahora, con Mariela fuera de competencia, quedan cinco jugadoras en carrera por el título y el voto del público será determinante para definir quién consigue convertirse en la gran ganadora de esta edición.
Por otro lado, el quinto puesto se conocerá en los próximos días, por lo que la gente deberá seguir votando para mantener en juego a su participante favorita.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario