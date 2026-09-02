Quién quedó eliminada de Gran Hermano y quiénes son las cinco jugadoras que siguen

Mariela se despide de la casa y Luana se convierte en finalista



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/oU5pHC8Jle con la conducción de Santiago del Moro pic.twitter.com/YblhijcJjh — Gran Hermano (@GranHermanoAr) September 3, 2026

Aunque no logró alcanzar la gran final, su permanencia hasta esta última semana representa uno de los puntos más importantes de su paso por Gran Hermano Generación Dorada. Ahora, con Mariela fuera de competencia, quedan cinco jugadoras en carrera por el título y el voto del público será determinante para definir quién consigue convertirse en la gran ganadora de esta edición.

Por otro lado, el quinto puesto se conocerá en los próximos días, por lo que la gente deberá seguir votando para mantener en juego a su participante favorita.