Final de Gran Hermano: qué pasa este domingo antes de conocer a la gran ganadora
Las cinco finalistas tendrán una noche especial en la casa, con una cena, visitas inesperadas y una nueva instancia que definirá quién queda fuera de competencia.
A pocos días de la gran definición de Gran Hermano Generación Dorada, la casa comienza a transitar sus últimas horas con las jugadoras que todavía sueñan con quedarse con el premio mayor. Este domingo, la gala tendrá varios momentos especiales antes de la definición del lunes.
Las cinco finalistas, Zilli, Luana, Sol, Yipio y Charlotte Caniggia, compartirán una cena especial dentro de la casa. La propuesta buscará generar un momento de encuentro entre las concursantes antes de que la competencia entre en su etapa definitiva.
Congelados y una visita especial en Gran Hermano
Durante la gala también habrá lugar para uno de los clásicos momentos del reality: los congelados. La dinámica volverá a sorprender a las participantes en una noche cargada de emociones y recuerdos, a pocos días de que se conozca quién será la ganadora.
Además, Santiago del Moro confirmó que habrá debate y todo indica que el conductor tendrá un rol especial durante la jornada. Se espera que ingrese a la casa para compartir un momento con las finalistas y acompañarlas en la previa de la gran final.
La presencia del conductor será uno de los momentos centrales de la noche, especialmente por tratarse de las últimas horas de convivencia antes de que la decisión quede completamente en manos del público.
El lunes se conocerá el quinto puesto
La competencia, sin embargo, todavía tendrá una instancia decisiva. La placa positiva continúa abierta y el público sigue teniendo la posibilidad de elegir a sus favoritas.
Este lunes, una de las participantes deberá abandonar la casa por decisión de la gente. En este caso, la lógica de la votación será inversa a la de una placa negativa: la jugadora que reúna menos votos positivos será eliminada y quedará automáticamente en el quinto puesto.
De esta manera, la gala del domingo funcionará como una antesala de la definición, mientras que el lunes se producirá el primer corte entre las finalistas. Después de esa salida, las cuatro participantes restantes continuarán en carrera por el título de esta edición de Gran Hermano.
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