Final de Gran Hermano: qué pasa este domingo antes de conocer a la gran ganadora

El lunes se conocerá el quinto puesto

La competencia, sin embargo, todavía tendrá una instancia decisiva. La placa positiva continúa abierta y el público sigue teniendo la posibilidad de elegir a sus favoritas.

Este lunes, una de las participantes deberá abandonar la casa por decisión de la gente. En este caso, la lógica de la votación será inversa a la de una placa negativa: la jugadora que reúna menos votos positivos será eliminada y quedará automáticamente en el quinto puesto.

De esta manera, la gala del domingo funcionará como una antesala de la definición, mientras que el lunes se producirá el primer corte entre las finalistas. Después de esa salida, las cuatro participantes restantes continuarán en carrera por el título de esta edición de Gran Hermano.