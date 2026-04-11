Quién se va este lunes de la casa de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

Si bien el resultado final se conocerá recién en vivo, sus últimos sondeos ya apuntan a uno de los participantes como el principal apuntado por el público. De confirmarse esa tendencia, la gala podría tener un desenlace que no pasará desapercibido para nadie.

"Por ahora va primero Brian… rompen todo", escribió dando a entender que este lunes el ex futbolista podría ser el eliminado.

Aunque todavía quedan unos días más de votación y todo puede pasar de cara al lunes. Mientras tanto, el público sigue expectante y analizando quién será el que abandone la casa.