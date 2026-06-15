La decisión de Telefe con Gran Hermano y su gala de eliminación de este lunes en pleno Mundial 2026
El reality más famoso del país tiene este lunes una nueva gala de eliminación. ¿Hay cambios de programación por la transmisión del Mundial?
Telefe es uno de los canales que transmite buena parte del Mundial 2026, por lo que hay dudas sobre los cambios de programación por los diferentes compromisos deportivos, en especial en horarios nocturnos como es el caso de Gran Hermano Generación Dorada, que este lunes tiene su gala de eliminación.
Para tranquilidad de los fanáticos de la telerrealidad, este lunes la pantalla del canal de las pelotas mantendrá su grilla intacta para los amantes del formato de convivencia más famoso del país.
De esta manera, los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada pueden quedarse completamente tranquilos: el programa se emitirá esta noche en su horario habitual de las 22:15 horas.
A diferencia de lo que suele ocurrir ante grandes eventos deportivos, el canal de las pelotas no modificará su programación nocturna para el reality. El horario se mantendrá firme para poner en pantalla la esperada gala de eliminación, una jornada clave que, como ya es costumbre en esta edición especial, se lleva a cabo todos los lunes.
La grilla mundialista de Telefe que no afecta a Gran Hermano
La duda sobre la emisión del ciclo del debate y la salida de un participante se había instalado entre el público debido a que la emisora posee los derechos y transmite diversos partidos de la Copa del Mundo 2026.
Sin embargo, el cronograma de transmisiones de este lunes no interfiere de ninguna manera con la casa más famosa de la televisión:
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Fútbol temprano: Telefe transmitirá el encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita, compromiso programado para las 19:00 horas que finalizará alrededor de las 21:00.
El cierre de la jornada: El partido posterior, que disputarán Irán y Nueva Zelanda a partir de las 22:00 horas, no será emitido por la señal de aire, dejando la franja central de la noche totalmente liberada para el normal desarrollo del reality show.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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