La decisión de Telefe con Gran Hermano y su gala de eliminación de este lunes en pleno Mundial 2026

La grilla mundialista de Telefe que no afecta a Gran Hermano

La duda sobre la emisión del ciclo del debate y la salida de un participante se había instalado entre el público debido a que la emisora posee los derechos y transmite diversos partidos de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, el cronograma de transmisiones de este lunes no interfiere de ninguna manera con la casa más famosa de la televisión:

Fútbol temprano: Telefe transmitirá el encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita , compromiso programado para las 19:00 horas que finalizará alrededor de las 21:00.

El cierre de la jornada: El partido posterior, que disputarán Irán y Nueva Zelanda a partir de las 22:00 horas, no será emitido por la señal de aire, dejando la franja central de la noche totalmente liberada para el normal desarrollo del reality show.

A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.