Quién se va hoy de la casa de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
A horas de una nueva gala decisiva, comienza a circular el nombre del participante que podría abandonar la casa.
La tensión vuelve a apoderarse de Gran Hermano en la previa de una nueva gala de eliminación. Con el clima cada vez más caldeado dentro de la casa, el público se prepara para definir quién será el próximo participante en despedirse del juego en una votación que, una vez más, promete ser reñida.
En esta oportunidad, la placa negativa dejó en la cuerda floja a Brian Sarmiento, Lola, Franco y Zilli, quienes acumularon la mayor cantidad de votos del público en los últimos días. Cada uno, con estrategias y perfiles bien marcados, llega a esta instancia en medio de tensiones internas que podrían influir en la decisión final de la audiencia.
Quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
Como suele suceder en cada gala, las redes sociales comenzaron a jugar su propio partido. En ese escenario, el usuario conocido como Pabloschi volvió a posicionarse como una voz influyente entre los seguidores del reality, anticipando posibles resultados a partir de sus tradicionales “bocas de urna”.
Con una comunidad cada vez más atenta a sus publicaciones en X, sus sondeos de este lunes no pasaron desapercibidos y rápidamente instalaron una tendencia que muchos toman como referencia. Si bien nada está dicho hasta el cierre de la votación, sus pronósticos ya empiezan a inclinar la balanza hacia uno de los nominados.
"Franco por ahora sigue primero", escribió en primer lugar. Luego, sumó: "Bien bien sigan votando a Lola tambien. Messirve".
Por último, pasó los porcentajes, pero sin dar nombres: "35% 29% 22% 14%".
Así, entre especulaciones, estrategias y el pulso constante de las redes, la gala de esta noche se perfila como un nuevo punto de inflexión en el juego, donde cada voto cuenta y cualquier resultado puede sacudir por completo la dinámica dentro de la casa.
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