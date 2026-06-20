Quién será eliminado de Gran Hermano, según las encuestas de Fefe Bongiorno

Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas de Fefe Bongiorno

Las redes están divididas: mientras que en X, el público da por perdida a Titi, en Instagram todos están contra Sol. El panelista Fefe Bongiorno siempre realiza sus habituales sondeos y lanza alguna especie de pronóstico. No obstante, es el voto a los canales oficiales de Telefe lo que cuenta. ¿Qué pasará el lunes?

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Quién se va de Gran Hermano este lunes: el boca de urna de Pabloschi que encendió las redes

En el universo digital que rodea al programa, el perfil de Pabloschi se consolidó como uno de los más consultados por sus proyecciones de votación. Su efectividad para anticipar las eliminaciones a lo largo del ciclo le otorgó una gran credibilidad entre los seguidores de Gran Hermano, quienes siguen atentamente sus redes sociales.

Recientemente, el creador de contenido generó revuelo al compartir una publicación que provocó un fuerte impacto inmediato: "Que la gente no crea porque no tiene con qué creer", indicó, haciendo alusión a la conocida frase de Marcelo Gallardo ("Que la gente crea porque tiene con qué").

Este posteo con tinte negativo fue interpretado como una gran pérdida para el reality show: Sol Abraham. La picante jugadora estaría en la cuerda floja, de acuerdo a lo publicado por el reconocido tuitero. Los fans se valen de su confeso apoyo a Solange para considerar su posteo en X como una señal de que la joven está perdiendo en los votos.

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