Quién será eliminado de Gran Hermano, según las encuestas de Fefe Bongiorno
Una nueva semana caliente tiene lugar en GH y nadie quiere quedarse afuera. ¿Qué dicen los sondeos en redes sociales sobre la próxima eliminación?
La próxima eliminación de Gran Hermano Generación Dorada se perfila como uno de los duelos estratégicos más importantes de la temporada. Si bien la placa es multitudinaria (con Campanita, Cinzia y Manuel en la cuerda floja), la atención del público está completamente polarizada entre Solange Abraham y Titi Tcherkaski.
La salida de cualquiera de las dos este lunes significará un golpe letal para la estructura de sus respectivos equipos.
La tensión se siente en el "ruido de pasillo" digital, donde las comunidades de ambas participantes iniciaron campañas masivas de votación cruzada. Aunque se anticipa una definición por un margen mínimo, los datos preliminares de las encuestas de Fefe Bongiorno ya dan un norte de lo que se viene.
De confirmarse la tendencia, el reality de Telefe sufrirá la baja de una de sus jugadoras más valiosas.
Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas de Fefe Bongiorno
Las redes están divididas: mientras que en X, el público da por perdida a Titi, en Instagram todos están contra Sol. El panelista Fefe Bongiorno siempre realiza sus habituales sondeos y lanza alguna especie de pronóstico. No obstante, es el voto a los canales oficiales de Telefe lo que cuenta. ¿Qué pasará el lunes?
Quién se va de Gran Hermano este lunes: el boca de urna de Pabloschi que encendió las redes
En el universo digital que rodea al programa, el perfil de Pabloschi se consolidó como uno de los más consultados por sus proyecciones de votación. Su efectividad para anticipar las eliminaciones a lo largo del ciclo le otorgó una gran credibilidad entre los seguidores de Gran Hermano, quienes siguen atentamente sus redes sociales.
Recientemente, el creador de contenido generó revuelo al compartir una publicación que provocó un fuerte impacto inmediato: "Que la gente no crea porque no tiene con qué creer", indicó, haciendo alusión a la conocida frase de Marcelo Gallardo ("Que la gente crea porque tiene con qué").
Este posteo con tinte negativo fue interpretado como una gran pérdida para el reality show: Sol Abraham. La picante jugadora estaría en la cuerda floja, de acuerdo a lo publicado por el reconocido tuitero. Los fans se valen de su confeso apoyo a Solange para considerar su posteo en X como una señal de que la joven está perdiendo en los votos.
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