Quién se va de Gran Hermano este lunes: el boca de urna de Pabloschi que encendió las redes
GH está que arde y nadie quiere quedarse fuera de competencia. Pero, al parecer, una gran jugadora dirá adiós este próximo lunes. ¿De quién se trata?
Gran Hermano Generación Dorada se prepara para lo que, posiblemente, sea uno de los mejores versus de esta temporada. A como están las cosas, todo parece indicar que Solange Abraham y Titi Tcherkaski serán las participantes entre las cuales se defina la próxima eliminación el lunes.
Si bien en la placa de nominados están también Campanita, Cinzia y Manuel, el foco pareciera estar puesto en las dos líderes de sus equipos.
A juzgar por el "ruido de pasillo" de las redes sociales, ambas son el blanco del fandom de la otra en esta oportunidad y todo se dirimirá en una ajustada votación. No obstante, el boca de urna de Pabloschi permite acercarse a un posible resultado y, esta vez, el reality show de Telefe podría perder a una de sus mejores jugadoras.
Quién se va de Gran Hermano este lunes: el boca de urna de Pabloschi que encendió las redes
En el universo digital que rodea al programa, el perfil de Pabloschi se consolidó como uno de los más consultados por sus proyecciones de votación. Su efectividad para anticipar las eliminaciones a lo largo del ciclo le otorgó una gran credibilidad entre los seguidores de Gran Hermano, quienes siguen atentamente sus redes sociales.
Recientemente, el creador de contenido generó revuelo al compartir una publicación que provocó un fuerte impacto inmediato: "Que la gente no crea porque no tiene con qué creer", indicó, haciendo alusión a la conocida frase de Marcelo Gallardo ("Que la gente crea porque tiene con qué").
Este posteo con tinte negativo fue interpretado como una gran pérdida para el reality show: Sol Abraham. La picante jugadora estaría en la cuerda floja, de acuerdo a lo publicado por el reconocido tuitero. Los fans se valen de su confeso apoyo a Solange para considerar su posteo en X como una señal de que la joven está perdiendo en los votos.
Qué dice la encuesta de Fefe Bongiorno sobre la eliminación del lunes
Las redes están divididas: mientras que en X, el público da por perdida a Titi, en Instagram todos están contra Sol. El panelista Fefe Bongiorno siempre realiza sus habituales sondeos y lanza alguna especie de pronóstico. No obstante, es el voto a los canales oficiales de Telefe lo que cuenta. ¿Qué pasará el lunes?
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