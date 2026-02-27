Ricardo Montaner sueña con dar "su último concierto" en Argentina: qué dijo
Luego de romperla en sus presentaciones en Buenos Aires, el cantante abrió su corazón y reveló los próximos pasos de su carrera.
Este viernes, Ricardo Montaner brindará su tercer recital con entradas agotadas y, en ese contexto, reveló que le gustaría que el cierre definitivo de su gira mundial “El último regreso” tenga lugar en la Argentina.
Durante una charla con Verónica Lozano para su programa “Corta por Lozano”, el cantautor habló desde el ensayo previo al show y confirmó además la nueva fecha prevista para el 8 de marzo en el mismo estadio porteño.
“Tú sabes que mi idea, si Dios quiere, es en dos años cuando termine el tour, volver en dos años para rematar, para hacer el último concierto del último regreso. Yo quiero que sea aquí en Argentina”, confesó.
Cuando la conductora interpretó ese cierre como un posible retiro, el artista aclaró entre risas: “No, que no me voy. Esa es la misión, pero tengo que ir a trabajar, tengo que ir de gira. Por mí me quedo en Buenos Aires comiendo tortitas negras, muy feliz”.
El músico también destacó cuánto disfruta su estadía en el país y contó que prefiere alojarse en una casa antes que en hoteles, para sentirse más cómodo durante las giras. En ese sentido, relató el gesto que tiene su esposa cada vez que lo acompaña: “Entonces Marlene viaja con los portarretratos. Me inunda la casa de portarretratos para que yo sienta que no me fui de mi casa”.
Finalmente, recordó que su participación en el reality La Voz Argentina fortaleció su vínculo con el público local y lo acostumbró a pasar largas temporadas en Buenos Aires, donde asegura sentirse como en su propio hogar.
