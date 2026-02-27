Ricardo Montaner sueña con dar "su último concierto" en Argentina: qué dijo

Ricardo Montaner.jpg

El músico también destacó cuánto disfruta su estadía en el país y contó que prefiere alojarse en una casa antes que en hoteles, para sentirse más cómodo durante las giras. En ese sentido, relató el gesto que tiene su esposa cada vez que lo acompaña: “Entonces Marlene viaja con los portarretratos. Me inunda la casa de portarretratos para que yo sienta que no me fui de mi casa”.