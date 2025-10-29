Quiénes son los famosos apuntados para formar parte de "Gran Hermano: Generación Dorada"
El reality volverá a emitirse en febrero próximo y ya comienzan a sonar los nombres en los que la producción de Telefe estaría interesada.
Gran Hermano: Generación Dorada está cada vez más próximo a llegar a la pantalla de Telefe y los preparativos del reality entusiasman a quienes les apasiona el formato. Si bien el lanzamiento está pensado para febrero 2026, por estos días se comenzaron a realizar los castings y la producción de Kuarzo también empezó a apuntar famosos para que sean parte de este alucinante y novedoso ciclo.
Cabe señalar que la "Generación Dorada" estará caracterizada por una composición mixta de participantes: habrá famosos, exparticipantes y también personas desconocidas para el público en general, que ingresarán a la casa a interactuar con el resto, del mismo modo que ha sucedido en otras ediciones de GH.
Dado el formato que incluye celebridades, varios nombres de figuras reconocidas han circulado como posibles convocados, aunque hasta la fecha ninguno ha sido confirmado oficialmente por Telefe. Según el periodista Leo Arias, hay un "borrador de unas 50 personas", de las cuales terminarán quedando los ingresantes.
En este sentido, el comunicador reveló que la producción de Telefe considera convocar a Zoe Bogach (exparticipante de GH), Alex Caniggia, el economista Carlos Maslatón, Flavio Azzaro y Mariano de la Canal, el reconocido "fan de Wanda Nara".
Sin lugar a dudas, el principal motor de la "Generación Dorada" es la promesa de una convivencia explosiva e inédita, combinando la espontaneidad de los anónimos con la experiencia mediática de las celebridades y exjugadores.
Exparticipante de Gran Hermano confirmó su ruptura y denunció a su novio por violencia
Camila Lattanzio, exparticipante de Gran Hermano 2022, sorprendió a sus seguidores al confirmar su separación de su novio, Juan Pablo Scalese, funcionario de "La Libertad Avanza" y revelar el difícil motivo detrás del fin de la relación. La joven DJ recurrió a sus redes sociales para hacer pública la noticia y compartir el duro momento personal que atraviesa.
La confirmación se dio a través de Threads, la plataforma de Meta similar a X (antes Twitter), donde Camila publicó un mensaje contundente. En su posteo, explicó que el vínculo que había oficializado en julio de 2025 llegó a su fin, dejando en claro que la ruptura no fue en buenos términos.
"Obvio que estoy separada. No acepten la violencia de parte de nadie", escribió la ex GH, dejando entrever que tomó la decisión por una situación límite.
Más tarde, amplió su mensaje con un fuerte descargo en el que relató los motivos que la llevaron a poner punto final a la relación: "El hombre violento no cambia, es cada vez peor. Algo es ser tóxico, pero ser violento, agredir, menospreciar, maltratar, esas cosas no se le permite a nadie. Hoy real fue el límite".
Las palabras de Camila generaron una gran repercusión entre sus seguidores, que rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Aunque no brindó más detalles, sus declaraciones encendieron la preocupación de sus fanáticos, quienes celebraron que haya decidido priorizar su bienestar y alejarse de una relación que, según sus propias palabras, se volvió insostenible.
