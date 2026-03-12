¿Quiénes son los headliners del Lollapalooza Argentina 2026?
Tyler, the Creator, Lorde, Chappell Roan, Lewis Capaldi, Sabrina Carpenter y Deftones encabezarán el festival en San Isidro.
El Lollapalooza Argentina volverá a reunir a algunas de las figuras más importantes de la música internacional en el Hipódromo de San Isidro. Como ocurre en cada edición, el festival contará con seis artistas principales que ocuparán el lugar más alto del cartel y tendrán a su cargo los shows de cierre de cada jornada. Entre pop, rock, hip hop y música alternativa, los headliners del 2026 combinan nombres consagrados con artistas que atraviesan uno de los momentos más fuertes de sus carreras.
Viernes
Tyler, the Creator será uno de los encargados de cerrar la primera jornada del festival. El rapero y productor estadounidense se consolidó como una de las figuras más influyentes del hip hop contemporáneo gracias a su capacidad para reinventarse musicalmente y a su particular estética artística. Desde sus comienzos con el colectivo Odd Future hasta sus discos más recientes, Tyler logró combinar rap, soul, funk y experimentación sonora, algo que lo convirtió en un performer muy valorado dentro del circuito de festivales internacionales.
La otra gran figura del viernes será Lorde. La cantante neozelandesa alcanzó fama mundial en 2013 con el éxito global “Royals”, una canción que rápidamente la posicionó como una de las nuevas voces del pop alternativo. Desde entonces construyó una carrera marcada por discos celebrados por la crítica y una identidad artística muy personal, con canciones que mezclan sensibilidad pop, electrónica y letras introspectivas.
Sábado
El sábado tendrá como una de sus protagonistas a Chappell Roan, una de las grandes revelaciones del pop internacional en los últimos años. Con una propuesta estética inspirada en el glam, el pop de los 80 y el universo drag, la cantante estadounidense ganó popularidad gracias a sus shows energéticos y a canciones que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales. Su crecimiento dentro de la escena fue meteórico y hoy se posiciona como una de las artistas emergentes más comentadas del circuito pop.
Ese mismo día también se presentará Lewis Capaldi, uno de los cantautores británicos más populares de su generación. El escocés alcanzó fama mundial con baladas emotivas que dominaron rankings internacionales y lo llevaron a convertirse en un fenómeno global. Con una voz potente y un estilo directo, Capaldi logró conectar con millones de oyentes a través de canciones cargadas de sensibilidad y un carisma que también se refleja en sus presentaciones en vivo.
Domingo
El domingo tendrá como una de sus figuras principales a Sabrina Carpenter. La artista estadounidense comenzó su carrera como actriz, pero en los últimos años logró consolidarse como una de las nuevas estrellas del pop global. Gracias a una seguidilla de hits y a una fuerte presencia en plataformas digitales, Carpenter amplió su público y se convirtió en una de las cantantes más escuchadas de su generación.
El cierre del festival también contará con la presencia de Deftones, una de las bandas más influyentes del rock alternativo de las últimas décadas. Liderado por Chino Moreno, el grupo californiano logró construir una identidad sonora propia que mezcla metal, rock experimental y atmósferas densas. Con más de tres décadas de trayectoria, Deftones mantiene una base de seguidores muy fiel y sigue siendo una referencia dentro del género.
