Gran Hermano: la coreografía de "Wrecking Ball" fue aprobada por el público y desató festejos

La definición llegó a través de Santiago del Moro, quien reveló en sus redes sociales cuál había sido la decisión de la audiencia. Según informó el conductor, más del 75% de los votos respaldó la actuación de los participantes, otorgándole una aprobación contundente. De esta manera, el pedido impulsado por Solange no tuvo el efecto que buscaba y Charlotte terminó imponiéndose en ese duelo particular que se había instalado durante los días previos.

Gracias a la aceptación del público, los jugadores recibieron una importante recompensa. La producción les entregó dos cajas de gran tamaño y otra más pequeña de color dorado. En las primeras encontraron diferentes productos para compartir dentro de la casa, entre ellos infusiones, alfajores, golosinas y cigarrillos. La caja especial, en tanto, contenía una cafetera nueva junto con sus respectivas cápsulas.

El ingreso de los cigarrillos fue especialmente celebrado por los participantes. En las horas previas se había producido un fuerte enfrentamiento entre Mariela Prieto y Alejandra Majluf debido a la escasez de tabaco, una problemática que venía generando malestar entre varios jugadores. Por eso, la llegada de numerosos atados fue recibida como un verdadero alivio en una casa donde cada recurso disponible puede convertirse en motivo de conflicto.