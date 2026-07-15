Josep Pedrerol confesó que sueña con estar en la mesa de Mirtha Legrand: "Me encantaría"

Ante esa posibilidad, Pedrerol no ocultó su entusiasmo y dejó en claro que aceptaría la invitación sin pensarlo dos veces. "Me encantaría estar con Mirta Legrand. Me encantaría, en la mesa.", afirmó, dejando abierta la puerta a una futura visita al tradicional programa que desde hace décadas reúne a las principales figuras del espectáculo, la política y el deporte argentino.

Las declaraciones de Pedrerol no tardaron en llamar la atención de los seguidores del ciclo, que comenzaron a imaginar un posible encuentro entre el periodista español y Mirtha Legrand, una combinación que, de concretarse, reuniría a dos referentes indiscutidos de la televisión en habla hispana.