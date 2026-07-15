Josep Pedrerol confesó que sueña con estar en la mesa de Mirtha Legrand: "Me encantaría"
El conductor de El Chiringuito sorprendió al revelar su deseo de participar del histórico programa argentino.
En una distendida conversación al aire de El Chiringuito, Josep Pedrerol y Jorge D'Alessandro terminaron hablando de la televisión argentina y de una de sus máximas figuras: Mirtha Legrand. Todo comenzó cuando el conductor español quiso saber si su compañero había sido reconocido con un premio Martín Fierro.
"¿Tienes algún premio Martín Fierro?", le preguntó Pedrerol. Sin vueltas, D'Alessandro respondió: "No, no tuve nunca. Desafortunadamente nunca tuve. Vine muy joven aquí a España. Es decir, prácticamente tengo premios en España de la misma magnitud, pero no de Martín Fierro."
Lejos de terminar allí, la charla derivó rápidamente hacia Mirtha Legrand, una de las personalidades más emblemáticas de la televisión argentina. Fue entonces cuando Pedrerol lanzó una frase que despertó expectativa entre los fanáticos del histórico ciclo.
El deseo de Josep Pedrerol de sentarse con Mirtha
"Te va a llamar a Mirta Legrand", comentó entre risas el conductor español. Luego no dudó en dedicarle elogios a la diva: "Mirtha realmente es una fenómena. Aparte es eterna Mirta. Casi centenaria", expresó, destacando la vigencia de la histórica conductora.
D'Alessandro, convencido de que esa posibilidad podría hacerse realidad, reforzó la idea y le respondió: "Escúchame, yo te digo una cosa, tú vas a Buenos Aires y te cita. Tú estás en la mesa de Mirtha Legrand."
Ante esa posibilidad, Pedrerol no ocultó su entusiasmo y dejó en claro que aceptaría la invitación sin pensarlo dos veces. "Me encantaría estar con Mirta Legrand. Me encantaría, en la mesa.", afirmó, dejando abierta la puerta a una futura visita al tradicional programa que desde hace décadas reúne a las principales figuras del espectáculo, la política y el deporte argentino.
Las declaraciones de Pedrerol no tardaron en llamar la atención de los seguidores del ciclo, que comenzaron a imaginar un posible encuentro entre el periodista español y Mirtha Legrand, una combinación que, de concretarse, reuniría a dos referentes indiscutidos de la televisión en habla hispana.
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