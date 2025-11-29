Quiénes son los invitados a La Peña de Morfi de este domingo 30 de noviembre
Lizy Tagliani y Diego Leuco se preparan para una nueva emisión del programa que reúne a toda la familia en la pantalla de Telefe. El ciclo recibirá a una serie de invitados que prometen llenar la jornada de humor, encanto y mucha música.
Este domingo 30 de noviembre, a partir de las 13:15, la pantalla volverá a encenderse con una edición cargada de figuras que promete convertirse en uno de los encuentros más destacados del ciclo. Entre los invitados se encuentra Sebastián Yatra, quien llega en medio de la expectativa por su reciente anuncio de un nuevo show en Argentina. A él se sumará Dyango, el emblemático cantante español que regresa para reencontrarse con el público local.
La música seguirá siendo protagonista con la presencia de Cruzando el Charco representando al rock, mientras que el folklore tendrá su espacio de la mano de Los Tekis. Para cerrar, Trueno, uno de los nombres más fuertes del rap argentino, dirá presente en La Peña de Morfi para compartir una charla con Lizy Tagliani y Diego Leuco, anticipando otra emisión repleta de momentos imperdibles.
Quién podría tomar la conducción de La Peña de Morfi en 2026
En Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Alejandro Castelo aportó datos que reavivaron el misterio y explicó: "La productora siente que, como es un programa que necesita de bandas, no es lo mismo cuando el que te entrevista sabe mucho del tema, como era Gerardo Rozin...".
El periodista también habló del presente de los conductores actuales y sumó una definición que llamó la atención: "Diego Leuco y Lizy Tagliani son conductores de primer nivel y están conformes, pero la producción piensa en relanzar el programa en 2026".
Tras dejar algunas pistas en formato de enigmático, Castelo finalmente dio el nombre que más fuerte suena para ocupar el rol principal: Fer Dente. Según contó, el animador "está en carpeta", aunque aclaró que todavía no se decidió si asumiría el desafío solo o acompañado en la conducción del emblemático envío de Telefe.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario