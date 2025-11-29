Quiénes son los invitados a La Peña de Morfi de este domingo 30 de noviembre

Este domingo 30 de noviembre, a partir de las 13:15, la pantalla volverá a encenderse con una edición cargada de figuras que promete convertirse en uno de los encuentros más destacados del ciclo. Entre los invitados se encuentra Sebastián Yatra, quien llega en medio de la expectativa por su reciente anuncio de un nuevo show en Argentina. A él se sumará Dyango, el emblemático cantante español que regresa para reencontrarse con el público local.