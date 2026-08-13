PH, Podemos Hablar promete una noche de confesiones: quiénes estarán con Andy Kusnetzoff

El costado deportivo estará a cargo de Pablo Giralt. El reconocido relator podrá repasar distintas experiencias de su carrera y posiblemente abordar algunos de los acontecimientos futbolísticos que marcaron los últimos tiempos.

Pablo Giralt

La nómina se completa con Santiago Talledo, actor y creador de contenido que representa una generación más vinculada con las nuevas plataformas y los cambios en las formas de consumir entretenimiento.