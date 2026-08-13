PH, Podemos Hablar promete una noche de confesiones: quiénes estarán con Andy Kusnetzoff
El ciclo de Telefe prepara una nueva emisión con una nómina tan variopinta como expectante. Andy Kusnetzoff volverá a reunir a cinco figuras.
PH, Podemos Hablar ya tiene todo dispuesto para una nueva noche de televisión. Después de su regreso a la pantalla de Telefe, el programa conducido por Andy Kusnetzoff prepara una segunda emisión con una mesa que promete ser heteróclita, con invitados de universos bastante disímiles.
La cita será este sábado 15 de agosto a las 21:30, cuando Kusnetzoff reciba a Benjamín Vicuña, Evangelina Anderson, Lizy Tagliani, Pablo Giralt y Santiago Talledo. La combinación resulta particularmente ecléctica: actores, conductores, periodistas y figuras vinculadas al deporte compartirán un espacio en el que las anécdotas personales suelen terminar convirtiéndose en el principal combustible de la conversación.
Uno de los nombres que seguramente concentrará buena parte de la atención será Benjamín Vicuña. El actor chileno atraviesa un período de intensa exposición pública y su presencia en el ciclo podría derivar en revelaciones sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional.
A su lado estará Evangelina Anderson, otra figura habituada a las luces de la televisión. La modelo y conductora viene de participar en distintos programas durante los últimos meses y llegará a PH para aportar su propia mirada a una mesa deliberadamente polifónica.
También formará parte del encuentro Lizy Tagliani, cuya presencia suele imprimirle al programa grandes dosis de humor y espontaneidad. La conductora y humorista tendrá, además, la posibilidad de compartir anécdotas de una extensa trayectoria en los medios.
El costado deportivo estará a cargo de Pablo Giralt. El reconocido relator podrá repasar distintas experiencias de su carrera y posiblemente abordar algunos de los acontecimientos futbolísticos que marcaron los últimos tiempos.
La nómina se completa con Santiago Talledo, actor y creador de contenido que representa una generación más vinculada con las nuevas plataformas y los cambios en las formas de consumir entretenimiento.
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