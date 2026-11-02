La dolorosa pérdida que golpea a Graciela Alfano: "Nunca nos olvidaremos de vos"
La reconocida exvedette despidió en redes sociales a Beni, uno de sus amados perros, que murió tras luchar contra un tumor en estado avanzado.
Las últimas horas han sido de profunda tristeza para Graciela Alfano. La diva atraviesa el duelo por la partida de Beni, su fiel perro mestizo y sostén emocional que la acompañó entrañablemente a lo largo de los últimos diez años.
El animal, que se convirtió en su confidente inseparable y compañero de viajes, falleció tras luchar contra una compleja complicación de salud.
Un diagnóstico irreversible y la despedida de Graciela Alfano a Beni
La salud de la mascota se deterioró de forma drástica en los últimos meses tras diagnosticársele un tumor en estado avanzado. Al encontrarse ubicado en una zona anatómica que imposibilitaba cualquier abordaje quirúrgico, los profesionales veterinarios descartaron la posibilidad de operarlo.
Pese a que la exjurado del Bailando consultó con diversos especialistas y puso en marcha un tratamiento con fármacos específicos para aliviar su cuadro, las alternativas médicas no lograron revertir el desenlace fatal y, finalmente, Beni falleció.
La historia de un rescate extremo que cambió dos vidas
El lazo entre Alfano y Beni tuvo un comienzo tan dramático como transformador hace una década, cuando la artista lo rescató en condiciones extremas de vulnerabilidad. El animal había sido víctima de una brutalidad extrema que le provocó graves secuelas en la vista y en el rostro.
"Lo habían tirado de la escollera, tenía el ojo salido y la mandíbula partida en tres partes. Tenía terror pero lo cuidamos mucho", llegó a recordar la modelo sobre el dramático estado en el que encontró al animal. A fuerza de paciencia, cuidados veterinarios, un intenso proceso de adiestramiento y afecto constante, la conductora logró modificar el comportamiento defensivo e inseguro del perro hasta convertirlo en un animal sumamente cariñoso.
Aquella hazaña de recuperación y rescate permanece hoy como un motivo de orgullo y dulce recuerdo para la querida figura del espectáculo.
Tras su fallecimiento, la exvedette escribió en sus redes sociales: "Nunca nos olvidaremos de vos". Y sumó: "Gracias Beni", con total dolor.
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