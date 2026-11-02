La dolorosa pérdida que golpea a Graciela Alfano: "Nunca nos olvidaremos de vos"

"Lo habían tirado de la escollera, tenía el ojo salido y la mandíbula partida en tres partes. Tenía terror pero lo cuidamos mucho", llegó a recordar la modelo sobre el dramático estado en el que encontró al animal. A fuerza de paciencia, cuidados veterinarios, un intenso proceso de adiestramiento y afecto constante, la conductora logró modificar el comportamiento defensivo e inseguro del perro hasta convertirlo en un animal sumamente cariñoso.

Aquella hazaña de recuperación y rescate permanece hoy como un motivo de orgullo y dulce recuerdo para la querida figura del espectáculo.

Tras su fallecimiento, la exvedette escribió en sus redes sociales: "Nunca nos olvidaremos de vos". Y sumó: "Gracias Beni", con total dolor.