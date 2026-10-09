Radio 10, Pop y Mega suman 16 nominaciones en los Martín Fierro de Radio 2026

En tanto, Mega 98.3 dijo presente en la categoría de programa periodístico vespertino diario de FM de la mano de "Reloj de plastilina", el ciclo conducido por Juan Di Natale.

Cuándo son los Martín Fierro de Radio 2026

Organizados por APTRA y producidos por Red Cube, los Martín Fierro de Radio 2026 celebrarán su gala de premiación el próximo miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte. La ceremonia contará con la conducción estelar de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, y se transmitirá en vivo para todo el país a través de Infobae.