Radio 10, Pop y Mega suman 16 nominaciones en los Martín Fierro de Radio 2026
APTRA dio a conocer la lista de nominados para los Martín Fierro de Radio 2026, con enorme presencia del Grupo Indalo.
La temporada radial de 2025 dejó su marca indiscutida en los premios más importantes de la radiodifusión argentina. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer la lista oficial de nominados para los Martín Fierro de Radio 2026.
El Grupo Indalo se consolidó como uno de los grandes protagonistas de la edición tras acaparar 16 nominaciones distribuidas en 15 rubros diferentes a través de sus tres emisoras insignia: Radio 10, La Pop 101.5 y Mega 98.3.
Radio 10: fuerte presencia en la AM y liderazgo de figuras
La AM del grupo coronó una temporada excepcional encabezando la lista con 12 nominaciones en 11 categorías. El ciclo "Mañana Sylvestre" se posicionó como el gran favorito de la emisora al cosechar múltiples menciones: compite como mejor programa periodístico matutino diario, mientras que Gustavo Sylvestre fue ternado en labor periodística masculina, Lucas Colautti en labor en producción y Ariel Zak como columnista policial y judicial.
El despliegue informativo de la AM se completa con una constelación de figuras y programas consagrados:
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Jorge Rial acompaña a Sylvestre en la terna de labor periodística masculina por su labor al frente de "Argenzuela".
"De vuelta", conducido por Pablo Duggan, competirá como programa periodístico vespertino diario, con Rosario Ayerdi nominada como labor periodística femenina.
El interés general y la música también dijeron presente con "El amor es más fuerte", de Nancy Pazos, y "Qué noche Teté", con Teté Coustarot.
En la franja nocturna, "Feudalísima", con Marcela Feudale, aspira al galardón a mejor programa nocturno en AM y FM.
Cierran el listado de Radio 10 el servicio informativo de "Siempre noticias" y la labor en musicalización de Javier Fábregas.
La FM pisa fuerte con Pop y Mega
Por el lado de la frecuencia modulada, La Pop 101.5 sumó tres candidaturas clave gracias al respaldo de su audiencia y su grilla de figuras. Elizabeth “La Negra” Vernaci competirá con "La Negra Pop" como mejor programa de interés general en FM, Lizy Tagliani fue distinguida en labor conducción femenina por "Arriba bebé", y Pachu Peña completa la terna de la emisora en la categoría de labor humorística por su trabajo en "Re tarde".
En tanto, Mega 98.3 dijo presente en la categoría de programa periodístico vespertino diario de FM de la mano de "Reloj de plastilina", el ciclo conducido por Juan Di Natale.
Cuándo son los Martín Fierro de Radio 2026
Organizados por APTRA y producidos por Red Cube, los Martín Fierro de Radio 2026 celebrarán su gala de premiación el próximo miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte. La ceremonia contará con la conducción estelar de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, y se transmitirá en vivo para todo el país a través de Infobae.
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