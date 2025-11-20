Rata Blanca celebró los 35 años de "Magos, espadas y rosas" con un show épico

En lo técnico, la banda también jugó de local: por primera vez en este estadio, el grupo aprovechó al máximo las posibilidades del lugar. Sobre los músicos, un trabajo de luces preciso y efectivo reforzó el dramatismo de cada pasaje; detrás, una pantalla gigante combinaba animaciones con imágenes del escenario tratadas en tiempo real, siempre con sentido y coherencia estética según la canción que sonara.

Con tantísima música, hubo poco espacio para las palabras. La excepción llegó cerca del final, cuando Giardino tomó el micrófono para agradecer, visiblemente emocionado. Y no era para menos: hay una comunión muy clara entre la propuesta del guitarrista, Adrián Barilari y el resto del grupo, y el público que los sigue. En tiempos de inmediatez y conciertos acelerados, Rata Blanca permite que cada canción se estire lo que tenga que estirarse, que los solos surjan cuando tienen que surgir y que el vivo mande por encima de cualquier planificación. En otras etapas de gira –y en venues más chicos– eso se paga con setlists reducidos que empiezan en 12/14 canciones. En este show, sobró de todo: repertorio, energía e historia.

“El último ataque” terminó dándole un cierre perfecto a una noche que parecía haber concluido ya con “La leyenda del hada y el mago”. Pero un concierto que celebraba por primera vez este disco en este estadio merecía algo más. Y ese “algo más” llegó en el momento justo, a modo de guiño, regalo y reafirmación: 35 años después, Rata Blanca sigue siendo exactamente lo que ese disco prometía. Y su público también.

rata blanca 1