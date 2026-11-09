Arturo Puig recibió un inesperado guiño de Selva Alemán durante el paso del papa León XIV

El actor también detalló que no estaba solo durante ese momento: “Estaba con mi hija (Ximena) y estábamos esperando, mirando la televisión”, afirmó.

Fue entonces cuando Nancy Pazos intervino con una interpretación que conectó la escena con la memoria de Selva Alemán. Sin rodeos, la periodista le planteó que aquel gesto podía haber sido “una señal de Selva”.

La reacción de Puig fue inmediata y cargada de emoción. Tras unos segundos de silencio, coincidió con la conductora: “Sí... (silencio) La verdad que tenés razón. Total y absolutamente”.

De esta manera, el paso del papa León XIV por Buenos Aires quedó asociado para el actor a un recuerdo íntimo de su compañera de vida, con quien compartió décadas de amor y una extensa trayectoria artística.