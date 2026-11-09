Arturo Puig recibió un inesperado guiño de Selva Alemán durante el paso del papa León XIV
El actor siguió el paso del Pontífice desde su departamento y un gesto inesperado despertó un recuerdo muy especial de su esposa, fallecida en 2024.
La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una escena muy especial para Arturo Puig. El actor siguió desde su departamento el recorrido del Sumo Pontífice por la avenida del Libertador y vivió un momento que, horas más tarde, relacionó con un recuerdo de su esposa, Selva Alemán, fallecida en septiembre de 2024.
El paso del Papamóvil ocurrió a pocos metros de su vivienda, ubicada en las inmediaciones de la salida del túnel por donde circuló el Papa. Desde allí, Puig esperaba junto a su hija Ximena, mientras seguían las imágenes de la transmisión televisiva.
En diálogo con Nancy Pazos para Radio 10, el actor relató cómo vivió ese instante y reveló el gesto del Pontífice que lo tomó por sorpresa.
La señal de Selva Aleman a Arturo Puig
“Fue espectacular, porque yo justo vivo justo en la salida del túnel, por donde salió con el Papamóvil”, contó Arturo al recordar el recorrido.
Luego, explicó qué fue lo que más lo impactó de la escena: “iba mirando al frente”, hasta que “de pronto se dio vuelta y miró hacia donde estábamos nosotros”.
El actor también detalló que no estaba solo durante ese momento: “Estaba con mi hija (Ximena) y estábamos esperando, mirando la televisión”, afirmó.
Fue entonces cuando Nancy Pazos intervino con una interpretación que conectó la escena con la memoria de Selva Alemán. Sin rodeos, la periodista le planteó que aquel gesto podía haber sido “una señal de Selva”.
La reacción de Puig fue inmediata y cargada de emoción. Tras unos segundos de silencio, coincidió con la conductora: “Sí... (silencio) La verdad que tenés razón. Total y absolutamente”.
De esta manera, el paso del papa León XIV por Buenos Aires quedó asociado para el actor a un recuerdo íntimo de su compañera de vida, con quien compartió décadas de amor y una extensa trayectoria artística.
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