La reacción de Javier Milei durante el saludo de la paz en la misa de León XIV: el gesto con sus funcionarios
En la primera fila de la misa, y junto a su hemana Karina Milei, el Presidente eligió a dos funcionarios para el saludo de la paz.
Durante la celebración de la Santa Misa en el Monumento de los Españoles, encabezada por el papa León XIV, se vivió un distendido momento político en la primera fila de las autoridades, incluido el presidente Javier Milei, cuando llegó el momento del tradicional saludo de la paz.
Ubicado en el sector de honor reservado para las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional, Milei fue el centro de las miradas por los efusivos gestos de afecto compartidos con los integrantes de su Gabinete y dirigentes de su espacio político.
Abrazos, besos y complicidad en primera fila: el saludo de la paz de Javier Milei
Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Jefe de Estado intercambió cálidos abrazos y besos con el canciller Pablo Quirno y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se encontraban a pocos metros dentro del dispositivo protocolar en Palermo.
El gesto entre las autoridades nacionales se dio en un clima festivo y distendido dentro del área institucional, mientras el Santo Padre continuaba con los ritos eucarísticos en el escenario principal instalado sobre la avenida del Libertador.
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