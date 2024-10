Rating de Bake Off el repechaje: cuánto midió el regreso de Camila Homs

BAKE OFF CAMI HOMS

Los programas más vistos de cada canal

Telefe : Bake Off Famosos 12.7; Bake Off Famosos II 10.7; Telefe noticias 8.7.

: 12.7; 10.7; 8.7. El Trece : "The Floor, la conquista" 7.3; Mediodía noticias 5.6; Telenoche 5.3.

: 7.3; 5.6; 5.3. El Nueve : Bendita 4.5; Telenueve al mediodía y Telenueve central 2.8; Bienvenidos a ganar 2.7.

: 4.5; 2.8; 2.7. América TV : LAM 2.7; Cantando 2024 e Intrusos 2.3; DDM 2.1.

: 2.7; 2.3; 2.1. TV Pública : el partido entre Huracán y Central Córdoba (0-0) midió 0.6; Vivir viajando sumó 0.4; "ADN, Buena Salud", Marea de pasiones, Nuevas tardes con Denise, Televisión Pública Noticias (Mediodía) compartieron el lugar con 0.3.

: midió 0.6; sumó 0.4; compartieron el lugar con 0.3. Net TV : El señor de los cielos (net) 0.8; Cine Net (La ley del oeste) y Reperfilar 0.5; Gossip (T) 0.4.

: 0.8; 0.5; 0.4. Bravo TV: Esmeralda (Tarde) 0.4; Destilando amor 0.3; Enfermeras y Los herederos del monte 0.2.

Top Five del 28 de octubre

En lo que respecta al rating total, Bake Off Famosos lideró el rating en Telefe con 12.7 y Bake Off Famosos II midió 10.7. En tanto, Telefe Noticias quedó en tercer lugar con 8.7 y Melissa sumó 7.7 en el cuarto puesto. A su vez, "The Floor, la conquista" escaló al quinto puesto con El Trece y alcanzó los 7.3

Los promedios

Telefe fue lo más vistos del día con 7.8, mientras que El Trece sumó 4.7. El Nueve llegó a los 2.3 y superó a América TV con 2.0. Net TV y TV Pública igualaron con 0.3 y Bravo TV solo midió 0.1.