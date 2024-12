Rating catastrófico para Mirtha Legrand: cómo le fue compitiendo contra "Poné a Francella"

Lo cierto es que el programa que Francella encabezó hace más de 20 años se impuso en el arranque, pasadas las 22.45, con 6.3 puntos de rating. En tanto, la diva se ubicaba por debajo de esa medición.

Captura de pantalla 2024-12-28 230349.png

Con el correr de la noche, "Poné a Francella" se ubicó en los 5.5 puntos, mientras que "La Noche de Mirtha" medía por debajo del ciclo de humor, con 5.3 puntos.

Captura de pantalla 2024-12-28 230538.png

No obstante, esta fue una emisión particular de Mirtha Legrand, dado que aprovechó su último programa del año para pedirle disculpas al exmarido de Pampita por lo acontecido el sábado pasado: "Quiero pedirle disculpas a Roberto. No estaba en mi ánimo discutir con él, pero yo no sé qué me pasó. Me salió a relucir una cantidad de cosas que yo había leído y que me habían molestado. Pero bueno, le pido disculpas. No me gusta que nadie se sienta mal en mi programa", comenzó diciendo a cámara, en el clip que fue compartido por el medio El Canciller.

mirtha legrand le pide disculpas a moritan.mp4

"Yo soy picante para preguntar, no me gusta hacer un programa aburrido, pero esta vez se me fue la mano con la picardía, me parece", continuó su descargo. Y agregó: "Mil perdones Roberto y cuando quieras este programa está abierto para lo que quieras decir".

Además, acotó: "Me han criticado mucho en algunos programas y, bueno, seguramente me lo merecía", concluyó Mirtha, haciéndose cargo de lo ocurrido, pese a que el exfuncionario porteño había sido muy grosero con ella en plena mesa.

Las reacciones al regreso de "Poné a Francella"

Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron con memes y mensajes al relanzamiento del ciclo humorístico que protagonizó Guillermo Francella entre 2001 y 2002.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/QuemeroLaker/status/1873180107189404157&partner=&hide_thread=false Los pibardos viendo que además del Chavo del 8 y Chapulín Colorado también volvió #PoneAFrancella: pic.twitter.com/S83fyqeEpk — Facu (@QuemeroLaker) December 29, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FaquCazon_/status/1873181110865412182&partner=&hide_thread=false Volvió #PoneAFrancella en telefe volvieron los valores tradicionales pic.twitter.com/h11NDFneog — Facu! (@FaquCazon_) December 29, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/abel_story/status/1873179732017397848&partner=&hide_thread=false Por fin loco, aguante Pone A Francella



#PoneAFrancella pic.twitter.com/7tT0NLZ96C — Abel (@abel_story) December 29, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Marcos17Kl/status/1873181481650274422&partner=&hide_thread=false #PoneAFrancella Volvió el Humor

Volvimos al 2001

Es un Crack Francella

COMO ME VOY A REIR VIENDO PONE A FRANCELLA pic.twitter.com/Nj9YDVj78X — Marcos17 (@Marcos17Kl) December 29, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/KevinGuzowski/status/1873180400560058397&partner=&hide_thread=false Nuevo recuerdo desbloqueado !!!!

Que recuerdos al volver a ver Pone a Francella.

Fua sería tremendo que pongan Extermineitors IV: Como hermanos gemelos del 92 #PoneAFrancella pic.twitter.com/DVtMpgSjFO — K.Guzo (@KevinGuzowski) December 29, 2024