Cachete Sierra protagonizó un accidente en MasterChef y asustó a todos en el estudio

Todo comenzó cuando el actor quiso flambear un plato agregando alcohol a la sartén. Sin embargo, la reacción fue mucho más intensa de lo que esperaba: una gran columna de fuego se elevó de golpe y alcanzó el techo del set. En segundos, los gritos y la confusión se apoderaron del estudio. Diego Schwartzman, uno de los participantes, exclamó sorprendido: “¡Nooo, amigo!”, mientras Germán Martitegui advertía en voz alta: “¡Cachete, mirá lo que es eso!”.