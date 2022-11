Rating minuto a minuto: Gran Hermano luego del abuso a Agustín y las peleas de Alfa

Marianela Mirra apuntó contra los defensores de Thiago Medina, luego de que le llovieran los insultos y las críticas por pedir que sacaran al joven de Gran Hermano.

La ex Gran Hermano enfrentó a quienes le escribían por sus dichos contra Thiago; de hecho, Marianela expuso una captura de pantalla del mensaje que le envió por privado un hombre llamado Alexis Federico Vargas, en el cual expresaba: "No te metas con Thiago. Qué te pasa". “A mí la onda mafiosa no me va”, escribió Mirra en la imagen.

Rating de GH del jueves 3 de noviembre

Gran Hermano sigue yendo para delante como un tren, que atropella a todo lo que se le ponga por delante, como pasó este jueves.

Luego de bajos números que le dejó el noticiero de Telefe, el tanque te la TV argentina llegó rápidamente a los 18 puntos de rating, duplicando a Los 8 escalones del millón y encaminándose hacia otra victoria.

De todos modos, Guido con su programa en El Trece tuvo una buena noche, porque sostuvo su rating y cuando explotaba Gran Hermano llegaba a los dos dígitos.

Para El Trece ya es un gran logro no ser duplicado o triplicado por el tanque de Telefe.

Cuando llegaron las 23 horas y comenzó el programa de Marcelo Tinelli casi inmediatamente Gran Hermano llegó a los 20 puntos de rating. Una verdadera locura por la hora.

Para Canta conmigo ahora, de lo que mejor que hizo Tinelli en los últimos tiempos, es complicado mantenerse en pie frente a semejante tanque.