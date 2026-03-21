"Raviolis y Reinhold": música, humor y solidaridad en Niceto Club
La banda Raviolis y el comediante Diego Reinhold se unen en una función especial a beneficio del Hogar Mariposa.
El próximo lunes 23 de marzo, Niceto Club será el escenario de una noche única donde el arte y la solidaridad se encontrarán en “Raviolis y Reinhold”, un show especial que combinará música, humor y momentos inesperados con un objetivo claro: acompañar y visibilizar la labor del Hogar Mariposa.
La propuesta reúne dos universos creativos con gran llegada al público. Por un lado, Raviolis, reconocidos por su estilo fresco e irreverente, que a través de sus canciones logran retratar con humor la vida cotidiana de las familias, conectando con distintas generaciones. Por el otro, Diego Reinhold, quien sumará su experiencia escénica y su impronta cómica en un formato que promete sorprender.
Más allá del espectáculo, el evento tiene un fuerte propósito solidario. El Hogar Mariposa es una organización dedicada a brindar contención integral a niños y niñas de 0 a 5 años que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad, garantizando cuidado, vivienda y atención especializada las 24 horas, durante todo el año, con el objetivo de restituir sus derechos y ofrecerles nuevas oportunidades.
“Raviolis y Reinhold” se presenta así como una invitación a disfrutar, emocionarse y, al mismo tiempo, colaborar con una causa urgente, en una noche donde el entretenimiento se pone al servicio de la empatía y el compromiso social.
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario