"Raviolis y Reinhold": música, humor y solidaridad en Niceto Club

Embed - Raviolis on Instagram: " Música, humor y solidaridad para abrazar infancias El 23 de marzo a las 20 hs, Niceto Club abre sus puertas para una noche muy especial: Los Raviolis se presentan junto a Diego Reinhold como maestro de ceremonias en un evento a total beneficio del Hogar Mariposa. ¡Evento para MAYORES DE 5 AÑOS! Para sacar tus entradas: https://venti.com.ar/evento/raviolis-y-reinhold-a-beneficio-del-hogar-mariposa-en-niceto-club" View this post on Instagram

Más allá del espectáculo, el evento tiene un fuerte propósito solidario. El Hogar Mariposa es una organización dedicada a brindar contención integral a niños y niñas de 0 a 5 años que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad, garantizando cuidado, vivienda y atención especializada las 24 horas, durante todo el año, con el objetivo de restituir sus derechos y ofrecerles nuevas oportunidades.