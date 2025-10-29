Rusherking cumplió un nuevo sueño: abrió "Pastasole Argentina", un local gastronómico
Luego de cumplir el sueño de ser cantante, el artista optó por seguir otra meta y abrió el restaurant en el barrio de Palermo. Lo que debes saber.
El artista musical Rusherking ha incursionado en el rubro gastronómico al inaugurar su nuevo local Pastasole Argentina, en el barrio de Palermo. El emprendimiento traslada a Buenos Aires el concepto de uno de los restaurantes más aclamados de Nueva York. Con esta apertura, el cantante incursiona en su segunda pasión, después de la música, buscando compartir este nuevo sueño con su público.
El local, ubicado en Fitz Roy 1947, se especializa en fetuccine Alfredo. La particularidad de esta pasta es que se cocina durante apenas dos minutos y se termina en una horma de queso que ha sido estacionada durante 24 meses. Los clientes tienen la opción de personalizar su plato añadiendo diversas salsas, proteínas o adicionales.
La apertura oficial de Pastasole Argentina se realizó el 29 de octubre. Para festejar el lanzamiento, Rusherking compartió una oferta especial a través de sus historias de Instagram, con una promoción inigualable para los primeros clientes: "De 12 del mediodía a 2 de la tarde a las 150 primeras personas que vengan, le vamos a dar pasta gratis. Queremos que prueben nuestra pasta".
El menú del restaurante presenta una amplia variedad en sus componentes. La Pasta Fetuccine Alfredo tiene un costo de $11.900. Los clientes pueden elegir su salsa, con opciones como Bolognesa, Pesto, Arrabbiata y Pomodoro, todas a un precio de $3.900.
En cuanto a las proteínas, se encuentran el pollo cremoso, la milanesa de pollo, el ragú toscano o las albóndigas, también por $3.900 cada una. Para los adicionales, que incluyen opciones como Burrata, parmesano rallado, tomate seco, aceite de Trufa, hongos & cebolla y brócoli, los precios varían entre $1.900 y $3.900. En la sección de postres, se ofrecen el Tiramisú a $8.500 y el Cannoli a $6.000.
Además, el local cuenta con una promoción diaria que se puede aprovechar entre las 15 y 18 horas, la cual permite llevarse la pasta con una salsa a elección y una bebida por un valor de $14.900.
En diálogo con Puro Show (El Trece), el artista compartió la motivación detrás de su decisión de abrir el local. "La música es lo principal pero estoy cumpliendo uno de mis sueños. Estoy muy contento de poner un local acá en Palermo, la pasta es algo que siempre me gustó. Estoy feliz, compartiendo mis dos pasiones, la comida y la música", expresó, resaltando que la gastronomía es su segunda gran vocación.
Rusherking reveló que la idea no fue repentina, sino el resultado de un largo proceso que se consolidó en el exterior: "Siempre me gusto la comida y tuve el sueño de abrir una cafetería o un restaurante y, por una cosa u otra, nunca se terminó dando".
El momento decisivo ocurrió en Estados Unidos: "Y, el año pasado fui a Nueva York a hacer mi álbum y conocí este restaurante que es una franquicia, conocí a los dueños, probé la comida, los llevé a mis viejos. Hice muchos testeos previos antes de traer el restaurante acá, sabía que era una muy buena idea y que, realmente, la comida es muy rica", reveló sobre el proceso de selección y los pasos previos que culminaron con el desembarco de esta reconocida franquicia en Argentina, bajo su dirección.
