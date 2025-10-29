Rusherking cumplió un nuevo sueño: abrió "Pastasole Argentina", un local gastronómico

Además, el local cuenta con una promoción diaria que se puede aprovechar entre las 15 y 18 horas, la cual permite llevarse la pasta con una salsa a elección y una bebida por un valor de $14.900.

En diálogo con Puro Show (El Trece), el artista compartió la motivación detrás de su decisión de abrir el local. "La música es lo principal pero estoy cumpliendo uno de mis sueños. Estoy muy contento de poner un local acá en Palermo, la pasta es algo que siempre me gustó. Estoy feliz, compartiendo mis dos pasiones, la comida y la música", expresó, resaltando que la gastronomía es su segunda gran vocación.

Pastasole Argentina Rusherking

Rusherking reveló que la idea no fue repentina, sino el resultado de un largo proceso que se consolidó en el exterior: "Siempre me gusto la comida y tuve el sueño de abrir una cafetería o un restaurante y, por una cosa u otra, nunca se terminó dando".

El momento decisivo ocurrió en Estados Unidos: "Y, el año pasado fui a Nueva York a hacer mi álbum y conocí este restaurante que es una franquicia, conocí a los dueños, probé la comida, los llevé a mis viejos. Hice muchos testeos previos antes de traer el restaurante acá, sabía que era una muy buena idea y que, realmente, la comida es muy rica", reveló sobre el proceso de selección y los pasos previos que culminaron con el desembarco de esta reconocida franquicia en Argentina, bajo su dirección.