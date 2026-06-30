¿Reconciliados? Aseguran que Sofía Gonet y Homero Pettinato fueron vistos a los besos

Cabe recordar que los meses previos de la pareja estuvieron marcados por la hostilidad y los reproches cruzados en el plano público. Con el correr del tiempo, el panorama de los dos se había ramificado de formas muy distintas: por un lado, Pettinato asumió ante los micrófonos de la prensa que continuaba profundamente enamorado de la creadora de contenido; por el otro, la Reini se encargó de sugerir en sus perfiles virtuales que ya había logrado dar vuelta la página de forma definitiva para sanar las heridas del pasado.

A raíz del revuelo generado por las pruebas de Bondi Live, las cámaras del histórico ciclo de espectáculos "Intrusos", emitido por la pantalla de América TV, fueron a buscar el testimonio directo del conductor con el propósito de corroborar el estatus actual del vínculo afectivo. No obstante, lejos de aportar claridad o blanquear la situación sentimental, Homero prefirió esquivar las definiciones concretas y decidió restarle trascendencia a las especulaciones, ensayando una defensa que no dejó conformes a los periodistas de espectáculos.

El argumento esgrimido por el animador apuntó a que el material fílmico viralizado correspondía a una filmación vieja y que de ninguna manera retrataba un encuentro actual. Sin embargo, esa explicación sembró dudas instantáneas entre los panelistas del canal del cubo, ya que en las imágenes difundidas el influencer lucía el mismo tapado color camel con el que fue abordado por el ciclo de espectáculos al momento de rechazar cualquier posibilidad de un acercamiento sentimental con Sofía Gonet, una coincidencia textil que tiró por la borda su estrategia y potenció con fuerza las versiones de una segunda oportunidad amorosa.