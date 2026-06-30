¿Reconciliados? Aseguran que Sofía Gonet y Homero Pettinato fueron vistos a los besos
La Reini y el conductor de Olga se estarían dando una nueva oportunidad luego de los escándalos que los llevaron a su separación. Los detalles.
La tumultuosa historia de amor entre la influencer Sofía Gonet, popularmente conocida como la Reini, y el conductor Homero Pettinato sumó un capítulo totalmente inesperado que promete sacudir el mundo del espectáculo.
La escandalosa ruptura de la influencer y el conductor tuvo su primer punto de quiebre a mediados de julio de 2025, pero escaló a su momento más tenso y definitivo a fines de diciembre de 2025, cuando la influencer expuso públicamente chats violentos de él y hubo graves acusaciones cruzadas. Sin embargo, a varios meses de aquel conflicto que parecía haber dinamitado cualquier puente entre ambos, los protagonistas volvieron a quedar en el centro de las miradas por rumores de un fuerte acercamiento.
La bomba mediática estalló de la mano del periodista Pepe Ochoa durante la última emisión del programa de streaming "El ejército de la mañana", transmitido por el canal digital Bondi Live. En ese espacio, el panelista rompió el silencio al asegurar de forma categórica que la expareja habría retomado el diálogo cotidiano y que, de hecho, durante las primeras horas de la jornada de este martes compartieron una situación muy íntima en la vía pública.
“No voy a decir que es una reconciliación oficial, pero están en buenos términos. Hoy a la mañana los vieron salir del departamento de él, a los besos y de la mano, a la Reini y a Homero Pettinato”, contó al aire, provocando la inmediata sorpresa de quienes compartían la mesa del programa.
Para brindarle sustento a su picante información, Ochoa procedió a exhibir frente a las pantallas un breve material audiovisual en el cual se puede observar con claridad a Sofía Gonet y a Homero Pettinato parados en la calle mientras aguardan la llegada de un automóvil para retirarse del lugar. Si bien las imágenes congeladas no terminan de sellar de manera formal el retorno de la pareja, sí exponen una llamativa complicidad y una cercanía física que encendieron de inmediato las alarmas de reconciliación en las redes sociales.
Cabe recordar que los meses previos de la pareja estuvieron marcados por la hostilidad y los reproches cruzados en el plano público. Con el correr del tiempo, el panorama de los dos se había ramificado de formas muy distintas: por un lado, Pettinato asumió ante los micrófonos de la prensa que continuaba profundamente enamorado de la creadora de contenido; por el otro, la Reini se encargó de sugerir en sus perfiles virtuales que ya había logrado dar vuelta la página de forma definitiva para sanar las heridas del pasado.
A raíz del revuelo generado por las pruebas de Bondi Live, las cámaras del histórico ciclo de espectáculos "Intrusos", emitido por la pantalla de América TV, fueron a buscar el testimonio directo del conductor con el propósito de corroborar el estatus actual del vínculo afectivo. No obstante, lejos de aportar claridad o blanquear la situación sentimental, Homero prefirió esquivar las definiciones concretas y decidió restarle trascendencia a las especulaciones, ensayando una defensa que no dejó conformes a los periodistas de espectáculos.
El argumento esgrimido por el animador apuntó a que el material fílmico viralizado correspondía a una filmación vieja y que de ninguna manera retrataba un encuentro actual. Sin embargo, esa explicación sembró dudas instantáneas entre los panelistas del canal del cubo, ya que en las imágenes difundidas el influencer lucía el mismo tapado color camel con el que fue abordado por el ciclo de espectáculos al momento de rechazar cualquier posibilidad de un acercamiento sentimental con Sofía Gonet, una coincidencia textil que tiró por la borda su estrategia y potenció con fuerza las versiones de una segunda oportunidad amorosa.
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