Martín Cirio fingió su muerte para lanzarse como cantante pero le salió mal

martin cirio

"Y vamos a imponer el hashtag 'muriómartincirio'. Lo van a poner en Twitter y cualquier red social. Con algún pésame, tipo 'se murió Martín Cirio, no lo puedo creer, se murió mi ídola amado por toda la Argentina'. Sean creativos, pongan lo que quieran. Pero lo más importante es el hashtag 'muriómartincirio'", explicó.

Para buscar veracidad, Cirio borró su publicación, lo que trajo algo de confusión entre sus seguidores.

Y muchos de ellos comenzaron a compartir el hashtag en Twitter este lunes, unos días antes de la fecha propuesta por el influencer.

Ayer, "#muriomartincirio" se convirtió en Tendencia en Twitter en Argentina. Sin embargo, rápidamente se conoció de que era todo mentira. El influencer comenzó a recibir fuertes cuestionamientos y también mensajes hablando de su supuesta muerte en tono de burla.

Muy molesto por que su idea no resultó cómo él esperaba se descargó en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 880 mil seguidores. "¿Qué están haciendo? No es hoy. Ay Dios. Una instrucción que les doy y la hacen mal. No es ahora. Vean bien el video", aseguró, molesto con sus seguidores.

"No sé si reír o llorar. Son como monos con navaja. Chicos, una intrusión, una intrusión...", sumó Cirio.