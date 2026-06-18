Reik vuelve a la Argentina: anunció tres shows para 2027 y ya se conocen los detalles de la venta de entradas

Además, la gira representó el mejor desempeño comercial de la historia de Reik en mercados clave como Nueva York, Miami, Chicago, Washington, Dallas y Houston. Entre todas las fechas, el concierto realizado en Los Ángeles se convirtió en el más multitudinario que la banda ha ofrecido en Estados Unidos.

Con más de dos décadas de trayectoria, Reik continúa consolidándose como una de las agrupaciones más importantes del pop latino. Su actual gira también contempla presentaciones en México y distintos países de Latinoamérica, reafirmando la vigencia de un repertorio que ha acompañado a varias generaciones.

Argentina ocupa un lugar especial en esa historia. Durante su visita de 2025, el grupo agotó las entradas para sus presentaciones en Buenos Aires y Córdoba, una muestra más del vínculo que mantiene con el público local. Ahora, los músicos se preparan para reencontrarse con sus fanáticos en tres noches que prometen estar cargadas de emoción.

El repertorio incluirá clásicos infaltables como “Yo Quisiera”, “Noviembre Sin Ti”, “Me Niego”, “Amigos Con Derechos”, “Los Tragos” y “Loquita”, además de canciones de “Panorama”, el álbum lanzado en 2024 que marcó una nueva etapa en la carrera de la banda.