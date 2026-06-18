Reik vuelve a la Argentina: anunció tres shows para 2027 y ya se conocen los detalles de la venta de entradas
Reik regresa a la Argentina en febrero de 2027 con shows en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Ya están confirmadas la preventa y la venta general.
Luego de una exitosa gira internacional y tras haber agotado localidades en su última visita al país, Reik confirmó su esperado regreso a la Argentina. El grupo mexicano integrado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín se presentará en febrero de 2027 con tres conciertos que prometen reunir sus mayores éxitos, nuevas canciones y la energía que caracteriza a sus shows en vivo.
La banda iniciará su paso por el país el 14 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires. Luego viajará a Mendoza para presentarse el 16 de febrero en el Arena Maipú y cerrará la gira argentina el 18 de febrero en el Quality Arena de Córdoba.
Cómo adquirir las entradas
Las entradas tendrán una preventa exclusiva para clientes Galicia en el caso del show de Buenos Aires, que comenzará el jueves 18 de junio a las 13. En tanto, la venta general para las tres fechas —Buenos Aires, Mendoza y Córdoba— estará disponible desde el viernes 19 de junio a las 13.
El anuncio llega en un momento de gran presente para el trío, que recientemente finalizó su gira por Estados Unidos con cifras récord. El tour incluyó 14 conciertos, de los cuales 12 fueron sold out, y reunió a más de 46 mil espectadores en distintas ciudades del país norteamericano.
Además, la gira representó el mejor desempeño comercial de la historia de Reik en mercados clave como Nueva York, Miami, Chicago, Washington, Dallas y Houston. Entre todas las fechas, el concierto realizado en Los Ángeles se convirtió en el más multitudinario que la banda ha ofrecido en Estados Unidos.
Con más de dos décadas de trayectoria, Reik continúa consolidándose como una de las agrupaciones más importantes del pop latino. Su actual gira también contempla presentaciones en México y distintos países de Latinoamérica, reafirmando la vigencia de un repertorio que ha acompañado a varias generaciones.
Argentina ocupa un lugar especial en esa historia. Durante su visita de 2025, el grupo agotó las entradas para sus presentaciones en Buenos Aires y Córdoba, una muestra más del vínculo que mantiene con el público local. Ahora, los músicos se preparan para reencontrarse con sus fanáticos en tres noches que prometen estar cargadas de emoción.
El repertorio incluirá clásicos infaltables como “Yo Quisiera”, “Noviembre Sin Ti”, “Me Niego”, “Amigos Con Derechos”, “Los Tragos” y “Loquita”, además de canciones de “Panorama”, el álbum lanzado en 2024 que marcó una nueva etapa en la carrera de la banda.
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