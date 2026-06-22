Repatriaron los restos de Gaspi a una semana del accidente aéreo en Río de Janeiro
La familia del youtuber argentino logró trasladar sus restos al país tras varios días de gestiones en Brasil.
A una semana del trágico choque de dos helicópteros en Río de Janeiro que dejó seis víctimas fatales, la familia de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, confirmó que logró repatriar sus restos al país.
La repatriación de los restos del youtuber argentino se concretó tras varios días de trámites y gestiones impulsadas por familiares, amigos y allegados, algunos de los cuales viajaron a Brasil para acompañar el proceso y colaborar con las instancias administrativas y judiciales necesarias para concretar el traslado.
Durante esos días, desde su entorno aclararon que no estaba organizando ninguna colecta para afrontar los costos y pidió desestimar cualquier iniciativa que circulara en ese sentido. Finalmente, a una semana de la tragedia, sus restos pudieron regresar al país.
Asimismo, la familia del cantante estadounidense Oliver Tree también logró trasladar sus restos a Estados Unidos. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales del artista, donde allegados agradecieron las muestras de apoyo recibidas tras el accidente.
La madre de Gaspi y sus seguidores lo despidieron en el Obelisco: "Mi hijo es mi pichón"
Una multitud de admiradores y seguidores se concentró en el Obelisco para rendir homenaje a Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, el creador de contenidos que perdió la vida la semana pasada en un trágico accidente de helicóptero en Brasil. En el encuentro también estuvo presente su madre, Michelle.
La convocatoria, bautizada por los organizadores como “El último fiumba” en honor a una de las expresiones más conocidas del humorista, comenzó a las 15:30 horas. El evento logró convocar a una gran cantidad de personas que colmaron la plaza de la República y las zonas aledañas al monumento nacional.
Con un altar improvisado y muchos de los asistentes vestidos de traje y corbata, la comunidad del influencer y algunos de sus colegas compartieron anécdotas y entonaron cánticos con frases emblemáticas del joven, tales como "Gaspi inmortal" y "Con esta me cancelan".
La palabra de Michelle, la madre de Gaspi
El momento más emotivo de la jornada ocurrió tras la ronda de testimonios, cuando los familiares del creador de contenido se acercaron al lugar. Su madre, Michelle, visiblemente conmovida, tomó el micrófono para dirigirse a los presentes: “Gracias a ustedes, son un montón. Lo valioso que son los amigos y las viejas que nos bancamos cualquiera”.
Michelle, quien es docente y crió sola a sus tres hijos (Gaspar, Francisco y Federico), compartió con los jóvenes que solía ver los videos de Gaspi una vez que ya estaban subidos a la plataforma: “No me los mostraba antes y yo le decía en broma que no podía ser lo que hacía”.
“Mi hijo es mi pichón y me di cuenta de quién era a través de ustedes. Cuidense mucho, por favor”, expresó antes de romper en llanto. Tras una pausa, saludó a la multitud con un “Bueeenas” y agregó: “Son los que me ayudan a que me banque esta mierda. Aguante los jóvenes”.
Posteriormente, otro de los oradores leyó un comunicado para recordar también a las seis víctimas del siniestro aéreo: “Seis vidas fueron cortadas de golpe. En un mundo donde reina el odio y el miedo, fueron un rayo de esperanza”.
Durante el discurso, se destacó la trayectoria del homenajeado: “Gaspi se convirtió en uno de los YouTubers más queridos y polémicos. Empezaste a los 17 años y te convertiste en único. Mostraste una transformación brutal. En 2022 te eligieron youtuber del año”.
Para cerrar el acto, el orador reflexionó sobre el impacto del influencer en su público: “Hablaste sobre salud mental, contaste como muchas veces el personaje se ha llegado a comer a Gaspar. Nos enseñó que vivir no era llegar a una respuesta, sino, no dejar de buscar”.
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