Repatriaron los restos de Gaspi a una semana del accidente aéreo en Río de Janeiro

La convocatoria, bautizada por los organizadores como “El último fiumba” en honor a una de las expresiones más conocidas del humorista, comenzó a las 15:30 horas. El evento logró convocar a una gran cantidad de personas que colmaron la plaza de la República y las zonas aledañas al monumento nacional.

Con un altar improvisado y muchos de los asistentes vestidos de traje y corbata, la comunidad del influencer y algunos de sus colegas compartieron anécdotas y entonaron cánticos con frases emblemáticas del joven, tales como "Gaspi inmortal" y "Con esta me cancelan".

La palabra de Michelle, la madre de Gaspi

El momento más emotivo de la jornada ocurrió tras la ronda de testimonios, cuando los familiares del creador de contenido se acercaron al lugar. Su madre, Michelle, visiblemente conmovida, tomó el micrófono para dirigirse a los presentes: “Gracias a ustedes, son un montón. Lo valioso que son los amigos y las viejas que nos bancamos cualquiera”.

Michelle, quien es docente y crió sola a sus tres hijos (Gaspar, Francisco y Federico), compartió con los jóvenes que solía ver los videos de Gaspi una vez que ya estaban subidos a la plataforma: “No me los mostraba antes y yo le decía en broma que no podía ser lo que hacía”.

“Mi hijo es mi pichón y me di cuenta de quién era a través de ustedes. Cuidense mucho, por favor”, expresó antes de romper en llanto. Tras una pausa, saludó a la multitud con un “Bueeenas” y agregó: “Son los que me ayudan a que me banque esta mierda. Aguante los jóvenes”.

gaspi obelisco

Posteriormente, otro de los oradores leyó un comunicado para recordar también a las seis víctimas del siniestro aéreo: “Seis vidas fueron cortadas de golpe. En un mundo donde reina el odio y el miedo, fueron un rayo de esperanza”.

Durante el discurso, se destacó la trayectoria del homenajeado: “Gaspi se convirtió en uno de los YouTubers más queridos y polémicos. Empezaste a los 17 años y te convertiste en único. Mostraste una transformación brutal. En 2022 te eligieron youtuber del año”.

Para cerrar el acto, el orador reflexionó sobre el impacto del influencer en su público: “Hablaste sobre salud mental, contaste como muchas veces el personaje se ha llegado a comer a Gaspar. Nos enseñó que vivir no era llegar a una respuesta, sino, no dejar de buscar”.