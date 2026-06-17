Cuándo será la repatriación de los restos de Gaspi para que su familia pueda despedirlo
Dos amigos del influencer viajaron para completar los trámites correspondientes, mientras la investigación intenta determinar qué provocó la colisión.
Las autoridades brasileñas confirmaron este martes la identificación y entrega del cuerpo de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, el influencer argentino que perdió la vida en el choque de dos helicópteros ocurrido el pasado domingo en Barra da Tijuca, Río de Janeiro.
El procedimiento fue realizado por el Instituto Médico-Legal (IML) de la ciudad carioca. Hasta allí llegaron dos amigos cercanos del creador de contenido, quienes viajaron desde Buenos Aires para acompañar las gestiones administrativas necesarias para la repatriación de los restos.
Según relataron a medios locales, la familia del influencer no pudo trasladarse a Brasil debido al profundo impacto emocional que provocó la tragedia. Además, destacaron la enorme conmoción que la noticia generó en Argentina entre seguidores, colegas y allegados.
Gaspi fue una de las seis personas que murieron como consecuencia del accidente aéreo, que continúa siendo investigado por las autoridades brasileñas.
La investigación busca determinar qué causó la colisión
El lunes ya había sido entregado el cuerpo del cineasta argentino Lucas Vignale, otra de las víctimas fatales del siniestro. Sus restos fueron retirados por su hermano y posteriormente trasladados a Buenos Aires, según iformó el medio brasileño Globo.
Mientras tanto, aún resta la identificación oficial del cantante estadounidense Oliver Trim. Debido al avanzado estado de deterioro de su cuerpo, los especialistas trabajan con material enviado por el consulado de Estados Unidos para realizar comparaciones odontológicas. En caso de no obtener resultados concluyentes, se recurrirá a estudios genéticos mediante ADN.
Paralelamente, los investigadores avanzan con el análisis técnico de las aeronaves involucradas. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) examina los restos de ambos helicópteros, mientras que la Policía Civil aguarda la documentación correspondiente a los planes de vuelo.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, cada aeronave debía seguir una ruta previamente establecida. Sin embargo, registros audiovisuales incorporados al expediente muestran que uno de los helicópteros aparentemente mantenía una trayectoria recta, mientras que el otro se aproximaba desde un lateral instantes antes del impacto.
Los peritos todavía no lograron establecer cuál de las aeronaves transportaba al grupo de pasajeros fallecidos. Entre las principales hipótesis se analiza la posibilidad de que uno de los pilotos haya abandonado el recorrido previsto e invadido la ruta de vuelo del otro helicóptero. No obstante, tampoco se descarta que una falla mecánica haya contribuido al desenlace fatal.
Con la investigación aún en curso, las autoridades esperan reunir más pruebas que permitan esclarecer las circunstancias exactas de una tragedia que conmocionó tanto a Brasil como a la Argentina.
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