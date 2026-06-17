Cuándo será la repatriación de los restos de Gaspi para que su familia pueda despedirlo

La investigación busca determinar qué causó la colisión

El lunes ya había sido entregado el cuerpo del cineasta argentino Lucas Vignale, otra de las víctimas fatales del siniestro. Sus restos fueron retirados por su hermano y posteriormente trasladados a Buenos Aires, según iformó el medio brasileño Globo.

Mientras tanto, aún resta la identificación oficial del cantante estadounidense Oliver Trim. Debido al avanzado estado de deterioro de su cuerpo, los especialistas trabajan con material enviado por el consulado de Estados Unidos para realizar comparaciones odontológicas. En caso de no obtener resultados concluyentes, se recurrirá a estudios genéticos mediante ADN.

Paralelamente, los investigadores avanzan con el análisis técnico de las aeronaves involucradas. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) examina los restos de ambos helicópteros, mientras que la Policía Civil aguarda la documentación correspondiente a los planes de vuelo.

ACCIDENTE GASPI

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, cada aeronave debía seguir una ruta previamente establecida. Sin embargo, registros audiovisuales incorporados al expediente muestran que uno de los helicópteros aparentemente mantenía una trayectoria recta, mientras que el otro se aproximaba desde un lateral instantes antes del impacto.

Los peritos todavía no lograron establecer cuál de las aeronaves transportaba al grupo de pasajeros fallecidos. Entre las principales hipótesis se analiza la posibilidad de que uno de los pilotos haya abandonado el recorrido previsto e invadido la ruta de vuelo del otro helicóptero. No obstante, tampoco se descarta que una falla mecánica haya contribuido al desenlace fatal.

Con la investigación aún en curso, las autoridades esperan reunir más pruebas que permitan esclarecer las circunstancias exactas de una tragedia que conmocionó tanto a Brasil como a la Argentina.