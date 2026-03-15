Reunión de Marvel: Chris Evans y Robert Downey Jr se reencontraron en los Premios Oscar 2026
Los actores protagonizarán juntos, después de años sin cruzarse en pantalla, "Avengers: Doomsday" y aprovecharon los Oscar para volver a mostrar su conexión.
El Dolby Theatre, donde se celebran los Premios Oscar 2026, fue testigo de uno de los momentos más nostálgicos y electrizantes de la noche cuando las luces se enfocaron en dos figuras que son, esencialmente, los pilares de la cultura pop de la última década. Robert Downey Jr. y Chris Evans subieron juntos al escenario para presentar las categorías de Mejor Guion Original y Mejor Guion Adaptado, marcando su primer reencuentro público masivo antes de que los volvamos a ver compartir pantalla en la esperadísima Avengers: Doomsday.
La química entre ambos, forjada tras años de liderar el Universo Cinematográfico de Marvel, se mantuvo intacta, transformando una entrega de premios técnica en un paso de comedia que hizo delirar a los presentes y a los millones de espectadores que seguían la gala por streaming.
La dinámica entre los dos actores fue pura chispa y complicidad. Downey Jr., fiel a su estilo irónico y sagaz, no tardó en lanzar la primera piedra al comentar que finalmente estaban frente a guiones de "verdadera calidad", bromeando sobre la cantidad de veces que tuvieron que improvisar diálogos sobre viajes en el tiempo y gemas del infinito.
Evans, por su parte, le siguió el juego con su característica sonrisa de "Capitán América", recordándole a Robert que, técnicamente, él solía ser quien seguía las reglas mientras que Downey era el que siempre se salía del libreto. Fue un intercambio rápido y mordaz que recordó a los mejores momentos de la dupla en pantalla, pero con la madurez de dos actores que hoy exploran registros dramáticos mucho más profundos.
A medida que avanzaba la presentación de los nominados, las bromas subieron de tono cuando Evans mencionó que se sentía "extraño" al no llevar un escudo de vibranium en el brazo. Las risas estallaron en la sala, especialmente entre los colegas del género que entienden el peso de volver a una franquicia de esa magnitud. Fue el momento perfecto para aliviar la tensión de una ceremonia reñida, dejando claro que, más allá de los personajes icónicos, existe una amistad real que ha sobrevivido a los contratos multimillonarios y a las exigencias de la industria.
Finalmente, tras el segmento de humor, ambos recuperaron la compostura para honrar la labor de los escritores, destacando que sin un buen texto "ni siquiera el mejor traje de metal o el suero del supersoldado pueden salvar una película". La presentación de los ganadores en los apartados de guion fue el cierre ideal para un reencuentro que funcionó como el prólogo perfecto de lo que veremos en Doomsday. Fue una lección de carisma y una prueba de que, para el público, ellos siempre serán el corazón de una era dorada, demostrando que incluso en la noche más prestigiosa del cine, siempre hay lugar para un poco de "ensamblaje" heroico y muchas risas compartidas.
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