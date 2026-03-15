Reunión de Marvel: Chris Evans y Robert Downey Jr se reencontraron en los Premios Oscar 2026

Finalmente, tras el segmento de humor, ambos recuperaron la compostura para honrar la labor de los escritores, destacando que sin un buen texto "ni siquiera el mejor traje de metal o el suero del supersoldado pueden salvar una película". La presentación de los ganadores en los apartados de guion fue el cierre ideal para un reencuentro que funcionó como el prólogo perfecto de lo que veremos en Doomsday. Fue una lección de carisma y una prueba de que, para el público, ellos siempre serán el corazón de una era dorada, demostrando que incluso en la noche más prestigiosa del cine, siempre hay lugar para un poco de "ensamblaje" heroico y muchas risas compartidas.