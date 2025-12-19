Revelan el nombre del programa que Jimena Monteverde tendrá en Canal 13: cómo se llamará

jimena monteverde

Así será la programación de El Trece durante el verano

El Trece ya tiene definida su grilla de programación para el verano 2026. Según informaron, el canal apostará a una combinación de actualidad, entretenimiento, ficciones y ciclos ya instalados, con el objetivo de mantener su propuesta durante la temporada estival.

De acuerdo a la nueva grilla difundida, la programación quedará organizada de la siguiente manera: