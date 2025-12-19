Revelan el nombre del programa que Jimena Monteverde tendrá en Canal 13: cómo se llamará
La mediática cocinera conducirá un envío propio en los estudios de Constitución, cuyo nombre ya está definido.
Jimena Monteverde arribará desde enero a la pantalla de el trece y ya tiene nombre confirmado para su programa. Juan Etchegoyen dio la primicia de cómo se llamará el ciclo que irá de 14.45 a 16.15 en el canal de Constitución.
“Tengo novedades del programa de Jimena Monteverde en el trece que se está preparando y ya tiene nombre confirmado para contarles. Ya te conté la semana pasada que el reemplazo de Ludueña era Jimena y ahora te voy a dar el nombre de su ciclo”, comenzó diciendo el periodista.
Siguiendo con su información, afirmó: “Antes de dar esta información, te cuento que Jimena ya grabó las promos en el canal y le dieron una gran recepción las autoridades de Artear”.
“El programa se va a llamar La Cocina Rebelde e irá de 14.45 a 16.15 desde enero del año que viene. Jimena se va con todo su equipo de el nueve a el trece y puede que le sumen a alguien mas”, agregó Etchegoyen que luego dio más datos.
“Mientras tanto en el nueve, están buscando una mujer para Escuela de Cocina, el programa que deja Monteverde y de cocinero estará el Tano Ottini. Veremos quiénes le suman desde la productora Kuarzo que como conté va a producir a Monteverde en el trece”, dijo al respecto el comunicador.
Así será la programación de El Trece durante el verano
El Trece ya tiene definida su grilla de programación para el verano 2026. Según informaron, el canal apostará a una combinación de actualidad, entretenimiento, ficciones y ciclos ya instalados, con el objetivo de mantener su propuesta durante la temporada estival.
De acuerdo a la nueva grilla difundida, la programación quedará organizada de la siguiente manera:
07.00 – Arriba Arg
09.00 – Moria
10.30 – Puro Show
12.30 – El Zorro
13.00 – Mediodía Noticias
14.45 – Jimena Monteverde
16.30 – Cuestión de Peso
18.15 – Vicuña con The Balls
20.00 – Telenoche
21.30 – Cine
23.00 – Series de plataformas
