Cambios en Telefe: ¿hay gala de Gran Hermano hoy martes?
Tras la eliminación de Cinzia Francischiello y el abandono de Andrea del Boca, la casa quedó sensible y movilizada. ¿Qué sucederá esta noche?
Gran Hermano Generación Dorada vive horas excitantes y emociones fuertes, tras la eliminación de Cinzia Francischiello en manos del público y el abandono de Andrea del Boca por cuestiones de salud. No obstante, fue otra la noticia que sorprendió a los fanáticos del reality de Telefe: este martes no se emite el programa.
Así lo anunció Santiago del Moro en las últimas horas, asegurando que la decisión del canal de las pelotas tiene que ver con los compromisos futbolísticos de la señal: Boca debuta en la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile, tras dos años sin participar de ese certamen internacional.
Como suele ocurrir cuando el canal tiene los derechos de partidos importantes, el programa de Santiago del Moro se toma un descanso para cederle el espacio al fútbol.
De todos modos, cabe señalar que, al finalizar el partido del Xeneize, la prueba de liderazgo se verá en vivo por la pantalla de Telefe.
Dónde podés seguir el contenido hoy
Aunque no esté la gala principal en la tele abierta, el universo GH no se apaga del todo:
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Streaming de Telefe: Los canales de Twitch y YouTube (con La Tora y Fefe Bongiorno) suelen mantener sus reacciones o programas especiales como La Jugada o The After.
DGO / HBO Max: La transmisión 24 horas de la casa sigue activa, así que podés ver qué están haciendo los participantes en tiempo real sin edición.
Redes Sociales: Los clips de lo que pase durante el día se seguirán subiendo a las cuentas oficiales.
Cuándo vuelve Gran Hermano
La programación normal retoma mañana miércoles, con la gala de nominación habitual de mitad de semana.
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