Revelan la primera imagen de la nueva serie con Nicole Wallace y Dolores Fonzi

Se trata de Alfonso Herrera y Nicole Wallace, quienes se ponen en la piel de Esteban Trueba y Clara del Valle, los dos protagonistas de esta historia. La imagen se estrenó para conmemorar los 42 años del estreno de la primera edición de esta trama.

la casa de los espiritus

Los detalles de "La casa de los Espíritus", la nueva serie de Prime Video

Con más de 70 millones de copias vendidas, la novela es considerada una de las más importantes del siglo XX, y tuvo una previa adaptación cinematográfica en 1993. Isabel Allende y Eva Longoria (Desperate Housewives) son las productoras ejecutivas, junto con los cabezas creativas Francisca Alegría (La Vaca que Cantó una Canción Hacia el Futuro), Fernanda Urrejola (Cry Macho) y Andrés Wood (Noticia de un Secuestro).

En "La Casa de los Espíritus", Alfonso Herrera, Nicole Wallace y Dolores Fonzi se transforman en Esteban Trueba y Clara del Valle en distintas etapas de sus vidas, junto a Fernanda Castillo (El Señor de los Cielos) como Férula Trueba y Juan Pablo Raba (Noticia de un Secuestro) como el querido Tío Marcos.

El elenco estelar de la serie también incluye a Aline Kuppenheim (1976), Eduard Fernández (La Piel que Habito), Fernanda Urrejola (Cry Macho), Maribel Verdú (El Laberinto del Fauno), Pablo Macaya (El Lugar de la Otra), Nicolás Francella (En la Mira), Antonia Zegers (El Castigo), Catalina Saavedra (Rotting in the Sun), Amparo Noguera (El Conde), Nicolás Contreras (Baby Bandito), Sara Becker (La Contadora de Películas), Emilio Edwards (En la Gama de los Grises), Rochi Hernández (30 Noches con mi Ex), Chiara Parravicini (Soy Luna), Pedro Fontaine (Vencer o Morir) y Noelia Coñuenao (La Tempestad), con los roles aún por anunciarse.

Sinopsis oficial de la serie

La Casa de los Espíritus es una saga familiar magnífica que narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, las luchas y los secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de cambios sociales violentos, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su querida nieta en direcciones opuestas.