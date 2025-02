Revelan la suntuosa demanda de Fabián Gianola a la Asociación Argentina de Actores: el motivo

gianola contra asociación de actores.mp4

Matías Garcete, abogado de Gianola, explicó los motivos de la demanda: “Reclamamos daño a la imagen y prestigio profesional, daño moral, lucro cesante, pérdida de chance, daño patrimonial, daño psicológico y perjuicios originados en la venta prematura de bienes”.

El monto que el actor exige asciende a 600 mil dólares, aunque será el juez quien determine la cifra definitiva.

A pesar de haber sido sobreseído en la causa de Meneses, Gianola también había sido denunciado por la locutora Marcela Viviana Aguirre por abuso sexual simple reiterado. En diciembre de 2023, ambas partes llegaron a un acuerdo que incluyó tareas comunitarias y cursos sobre violencia machista por parte del actor.

Fabián Gianola se refirió a la denuncia que presentó Fabiola Yañez en 2018

El año pasado, Fabián Gianola se refirió públicamente a la denuncia mediática que le hizo Fabiola Yañez, quien lo acusó de situaciones incómodas durante su tiempo juntos en la obra "Entretelones" en 2018.

“(Fabiola) no me denunció, no hizo ninguna denuncia formal (en la Justicia). Ella mencionó que le di un abrazo que la hizo sentir incómoda, lo cual es falso. Pero más allá de eso, nunca me presentó una denuncia a mí, ni yo a ella. Eso es todo lo que voy a decir”, aclaró el actor en una entrevista con LAM (América).

En cuanto a las denuncias de abuso sexual en su contra, el actor expresó: “Terminaron todas a mi favor, fui sobreseído, tengo cinco sobreseimientos. Me denunciaron personas que no conozco, tres denuncias de gente desconocida y todo ocurrió debido a una extorsión que quedó comprobada en la Justicia. Ahora ya está, a seguir con la vida”.