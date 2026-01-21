Revelan que Laurita Fernández fue demandada por su exrepresentante: todos los detalles

Laurita Fernández Mauricio Catarain

“Son más de 10 años de porcentajes que le reclama Mauricio a Laurita. A Catarain le cayó pésimo que ella muestre su casa de Pilar valuada muy cara y mientras tanto no le quiere pagar lo que reclama: me dicen textual que se cansó de la ostentación de Lau”, sostuvo el comunicador.

“Esto no es de un día para el otro sino que esto empieza hace cuatro años donde él le venía advirtiendo a ella. Hasta hace diez días estaba para aceptar una oferta y negociar Mauricio. Todo esto que te cuento me lo dicen del entorno de Mauricio. Yo intenté hablar con Laurita pero no me respondió cuando le pregunté por esto. Tampoco su equipo de abogados”, dijo al respecto el conductor.

Y manifestó: “Laurita termina su vínculo en su momento su vínculo contractual con Cataraín y ahora él se encarga de filtrarlo a la prensa para que se sepa. Acá en Punta del Este esto es un secreto a voces hace mucho tiempo”.

“Me hablan y me cuentan que podría haber una mediación a fines de febrero y que no piensa aceptar menos que el dinero que pide. Hablé con alguien del entorno de Lau y me dicen que seguro arreglan económicamente así esto no explota mediáticamente pero lo estoy contando acá”, concluyó.