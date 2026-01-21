Revelan que Laurita Fernández fue demandada por su exrepresentante: todos los detalles
La conductora y actriz fue llevada a la Justicia por Mauricio Catarain, quien le reclamaría más de diez años de porcentajes.
Laurita Fernández quedó envuelta en un fuerte escándalo judicial en medio de los rumores que la vinculan sentimentalmente con el polista Matías Busquet. Según reveló Juan Etchegoyen, la actriz y conductora habría sido denunciada por su exrepresentante, Mauricio Cataraín, quien le reclamaría una importante suma de dinero por años de representación artística.
“No voy a jugar al enigmático porque es un tema serio que la protagonista es Laurita Fernández. Tengo súper chequeado que el ex representante de la conductora, Mauricio Catarain, la llevó a la Justicia”, comenzó en su relató el periodista.
Según Etchegoyen, “Mauricio reclamaría diez años de representación artística y me cuentan que Laurita ya tiene a su equipo de abogados trabajando en esto. Me dicen que Catarain no aceptó ninguna mediación y quiere ir a juicio”.
“Son más de 10 años de porcentajes que le reclama Mauricio a Laurita. A Catarain le cayó pésimo que ella muestre su casa de Pilar valuada muy cara y mientras tanto no le quiere pagar lo que reclama: me dicen textual que se cansó de la ostentación de Lau”, sostuvo el comunicador.
“Esto no es de un día para el otro sino que esto empieza hace cuatro años donde él le venía advirtiendo a ella. Hasta hace diez días estaba para aceptar una oferta y negociar Mauricio. Todo esto que te cuento me lo dicen del entorno de Mauricio. Yo intenté hablar con Laurita pero no me respondió cuando le pregunté por esto. Tampoco su equipo de abogados”, dijo al respecto el conductor.
Y manifestó: “Laurita termina su vínculo en su momento su vínculo contractual con Cataraín y ahora él se encarga de filtrarlo a la prensa para que se sepa. Acá en Punta del Este esto es un secreto a voces hace mucho tiempo”.
“Me hablan y me cuentan que podría haber una mediación a fines de febrero y que no piensa aceptar menos que el dinero que pide. Hablé con alguien del entorno de Lau y me dicen que seguro arreglan económicamente así esto no explota mediáticamente pero lo estoy contando acá”, concluyó.
