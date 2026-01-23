Incendio en un conventillo de La Boca: decenas de heridos y varios evacuados

El siniestro motivó a que se desplegara un amplio operativo en la zona. Al lugar acudieron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de La Boca y de Vuelta de Rocha, además de doce ambulancias del SAME para asistir a las personas heridas. Durante el procedimiento de emergencia no fue necesario el uso del helicóptero sanitario.

incendio en un conventillo de la boca

En paralelo, personal del SAME montó un puesto de triage en la esquina del siniestro para monitorear la evolución de los afectados.

Personal de Defensa Civil, Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Policía porteña también colaboraron en el operativo.

incendio en un conventillo de la boca

Fuentes del operativo indicaron que minutos antes de las 10 de la mañana, el fuego continuaba activo y generaba una importante columna de humo que era visible desde varias cuadras a la redonda.

La zona permaneció cortada al tránsito vehicular y peatonal para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Las causas que originaron el incendio aún no fueron confirmadas y serán materia de investigación una vez finalizadas las pericias correspondientes.

Noticia en desarrollo...