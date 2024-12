Revelaron la reacción de Benjamín Vicuña a los audios de la China Suárez contra Pampita: qué hizo

Juan Etchegoyen le preguntó por el escándalo del material que salió a la luz la semana pasada en “A la Tarde”. “El fin de semana hablé con Benjamin Vicuña que por primera vez aparece después de los audios escandalosos de la China Suárez contra Pampita”, empezó el conductor.

Y continuó: “Quiero contar la intimidad de mi diálogo con el actor. Yo le envié un mensaje el dia viernes para saber si quería decir algo, me saludó pero no me respondió nada. Pero el domingo amanecí con un mensaje de Benjamin contestando a mi inquietud”.

“Él es súper perfil bajo y pensé que no me iba a contestar nada pero agradeciendo su generosidad voy a leer lo que me escribió”, agregó Etchegoyen y leyó el mensaje: “‘Hola Juan, perdón que no te conteste. Pero no me corresponde opinar de este tema. Abrazo’ esa fue la reacción de Benjamin al referirse a lo sucedido”.

“Desde el entorno de la China y Carolina le han bajado la polémica a esos audios porque fueron allá por el 2019 con una relación distinta a la que tienen hoy en dia”, afirmó.